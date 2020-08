O Volkswagen T-Cross Sense, destinado ao PcD, chega à linha 2021 com uma série de novidades, dentre as quais o corte de alguns itens. Produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR), o modelo custa R$ 69.990 e está disponível para pré-reserva nas concessionárias Volkswagen.

A Volkswagen não oferece mais para as pessoas com deficiência o T-Cross Sense com rodas de liga leve de 16 polegadas, a central multimídia Composition Touch com tela de 6,5 polegadas e o emblema com o nome T-Cross e o logo 200 TSIna tampa do porta-malas, que passam a fazer parte de pacotes especiais. Contudo, a montadora passou a oferecer a regulagem de altura dos faróis dianteiros.

A montadora vai três pacotes de equipamentos, ainda sem preços divulgados: Tech: adiciona central multimídia, câmera de ré, emblema lateral com o nome T-Cross e logo 200 TSI na tampa do porta-malas; Essential: adiciona soleira de alumínio, sensor de estacionamento, tampão do porta-malas e jogo de tapetes; e Style: agrega rodas de 16 polegadas (as mesmas utilizadas anteriormente), parafuso antifurto e capas dos parafusos das rodas.

A configuração Sense tem a seguinte lista de equipamentos: 6 airbags (2 frotais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina), ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, assistente de partidas em aclives/subidas (Hill Hold Control), controles de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+) e direção elétrica,

Oferece ainda faróis com função ‘Coming & Leaving Home’, faróis de neblina com função ‘Cornering Light’, DRL (Daytime Running Light) em LED na região dos faróis de neblina, lanternas traseiras em LED, rack de teto, alarme anti-furto, volante multifuncional, ISOFIX e top tether para fixação da cadeirinha infantil, banco do passageiro dianteiro com encosto rebatível, freio à disco nas rodas traseiras, entre outros. Para a versão Sense, o T-Cross é oferecido nas cores Preto Ninja e Branco Puro, e na metálica Prata Sargas.

O SUV compacto da Volkswagen tem 4.199 milímetros de comprimento, 1.760 milímetros de largura (sem os espelhos retrovisores) e 1.570 milímetros de altura.

Destaque para a distância entre-eixos de 2.651 milímetros, uma referência no segmento, e para o porta-malas, com capacidade entre 373 litros e 420 litros.

O T-Cross Sense é equipado com motor três cilindros 200 TSI Total Flex com injeção direta de combustível e turbo alimentado, que entrega até 128 cv (94 kW) e torque de 20,4 kgfm (200 Nm), totalmente à disposição entre 2.000 rpm e 3.500 rpm, faixa de torque que garante acelerações e retomadas robustas. Nesta configuração, a transmissão é sempre automática de 6 marchas (conversor de torque), com opção de trocas manuais pela alavanca (Tiptronic).