O Polo GTS, que 26 anos depois traz de volta a lendária sigla de três letras ao portfólio da Volkswagen no Brasil, chega ao mercado para tornar-se nova referência em esportividade dentro de seu segmento no País. O modelo já está à venda nas concessionárias da marca com preço a partir de R$ 99.470 e pode chegar a R$ 103.440 com os opcionais (R$ 1.570 para a cor metálica e R$ 2.400 para o sistema de som Beats). Mas, vale pelo que oferece em tecnologia, inovação e prazer ao dirigi-lo. O Virtus GTS chega em fevereiro.

O modelo, que foi desenvolvido a partir da versão Highline e foi mostrado como conceito do Salão do Automóvel de 2018, é equipado com o motor 1.4 TSI que gera 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de seis marchas, o mesmo do Jetta, mas com acerto mais esportivo. Mas há borboletas no volante, para trocas manuais. O hatch acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e sua velocidade máxima supera a marca dos 200 km/h: são 207 km/h.

Com gasolina, o Polo GTS faz 11 km/l na cidade e 13,7 na estrada. Abastecido com etanol, a autonomia é de 7,5 km/l na cidade e de 9,6 na estrada. A Volkswagen espera vender 3.300 unidades do modelo em 2020, cerca de 3% a 5% do mix do hatch, de acordo com o gerente de marketing Max Frik.

A Volkswagen também adotou acertos específicos de suspensão e condução. Ainda há o bloqueio de diferencial, que, segundo a empresa, "diminui a necessidade de movimentação do volante por meio de intervenções seletivas nos freios das rodas".

Exterior e interior

Externamente, o Polo GTS traz detalhes exclusivos, como os faróis full LED, friso vermelho na grade , que destaca a esportividade. A grade do radiador tem formato de “colmeia” e traz o logo GTS. Em relação ao Polo Highline, o para-choque dianteiro é novo e mais imponente. As rodas são de 17 polegadas e diamantadas, enquanto os retrovisores, defletor de ar e saias laterais ganharam acabamento na cor preto brilhante.

Por dentro, os bancos esportivos têm bom apoio lateral, e são revestidos de tecido e curvim, com costuras vermelhas. Elas estão também no volante. As mesma cor está presente na saídas de ar.

Na traseira, o Polo GTS traz defletor na tampa do porta-malas pintado em preto brilhante e a seção inferior do para-choque traseiro exclusiva. As lanternas são de LED, com assinatura noturna diferenciada da versão Highline. Para complementar, a saída de escapamento é dupla.

Na cabine escurecida (teto, bancos e laterais de porta são da cor preta), o destaque são os bancos esportivos, com maior apoio para o corpo e costuras vermelhas. O volante é exclusivo, com acabamento de couro e costuras vermelhas e a sigla GTS na base. Detalhes na cor vermelha também estão nas molduras das saídas de ar, base da alavanca de câmbio e tapetes.

Eletrônica

O Polo GTS é equipado de série com o painel digital (Active Info Display), que se diferencia pela iluminação vermelha. Outro recurso é o seletor do modo de condução, que altera a personalidade do Polo GTS, afetando inclusive o som do motor – o motorista pode escolher entre os modos normal, ecológico, esportivo ou individual. Quando é selecionado o modo esportivo, entra em ação o atuador sonoro, que amplifica o prazer ao dirigir, garantindo mais emoção, como comprovamos no test-drive realizado no Autódromo Vello Cità no município de Mogi Guaçu (SP).

Ainda no campo da eletrônica, o Polo GTS é equipado com o XDS+ (bloqueio eletrônico do diferencial), que faz parte do ESC – Controle eletrônico de estabilidade (item de série), que também inclui o sistema de frenagem automática pós-colisão, recurso exclusivo na categoria.

Equipamentos

A lista de equipamentos de série traz sistema Kessy de acesso ao veículo e partida do motor sem uso da chave, sensores de estacionamento dianteiros, câmera de ré, start/stop e o sistema de som Discover Media, com tela colorida de 8 polegadas sensível ao toque, navegação, App-Connect e comando por voz.

Também são itens de série o detector de fadiga, retrovisor interno eletrocrômico, sensores de chuva e crepuscular e o controlador automático de velocidade (piloto automático).

Como opcional está disponível o pacote Beats, com o sistema de som que inclui alto-falantes, tweeters, subwoofer e amplificador, além do recurso de variação do espaço no porta-malas (s.a.v.e.) e rede para objetos no compartimento.

O Polo GTS está disponível em opções de cores sólidas (Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Tornado) e metálicas (Prata Sirius, Azul Biscay e Cinza Platinum).