Após a pré-venda de 1.200 unidades do VW Virtus na sexta-feira passada, a Volkswagen disponibilizou nesta terça-feira (30) mais 1.000 unidades para a pré-reserva exclusiva do novo SUV compacto cupê na sua rede de concessionárias, onde os clientes poderão fazer a aquisição das versões Highline e Comfortline do modelo. Para concretizar a pré-reserva nas revendas da marca, em Goiânia, é necessário pagar entrada no valor de R$ 5 mil.

Os benefícios continuam os mesmos oferecidos no primeiro lote da pré-venda: um ano de seguro gratuito pela Porto Seguro (independente do perfil do segurado); um ano de mensalidade do tag Sem Parar e um ano do aplicativo de audiobook 12 Minutos. Além destas vantagens, a Volkswagen Financial Services mantém a condição especial que permite que o cliente fique um ano sem pagar parcelas (carência de 12 meses para início dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma parcela final de 30%, com taxa de 1,09%).



A compra do modelo é realizada por meio do DDX (Digital Dealer eXperience) ou Experiência de Concessionária Digital), ou seja, utilizando a tecnologia de realidade aumentada com novas funções para este lançamento, como a visualização de acessórios, o que permite uma experiência ainda mais completa para o cliente. Conforme a montadora, os clientes que já efetuaram a reserva do VW Nivus de sexta-feira (26/06/2020) até nesta terça-feira (30) , às 15h59, ou seja, fora do primeiro lote da pré-venda, também terão direito aos benefícios igualmente anunciados.



O VW Nivus inaugura um novo segmento no mercado, com um design inovador, que mistura elementos de SUV e linhas de cupê esportivo. Ele é o 1º "smart car" da América Latina com suas duas telas de 10 polegadas com Active Info Display e o novo infotainment VW Play. Além disso, o modelo traz itens de segmento premium, como ACC (Adaptive Cruise Control), frenagem de emergência, motor TSI e faróis de LED.