Com a meta de ter 100% da gama eletrificada em 2021, a Volvo, que é líder no segmento premium de veículos eletrificados, dá mais um passo para alcançar o objetivo ao lançar seu mais novo integrante na família de SUVs, o XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design, que chega ao mercado com preço de R$ 245.950,00, com entrega para julho e agosto. A montadora sueca também anunciou que vai oferecer uma “torre de recarga”, cuja instalação poderá ser instalada no local indicado pelo cliente. Outra novidade é que quem adquirir um de seus modelos híbridos plugáveis em junho, por meio do programa “Recharge Offer”, será reembolsado do valor gasto para recarregar as baterias dos carros durante um ano.

O modelo estreia o inédito conjunto T5 Twin Engine FWD com dois motores, um elétrico, com 82 cv e outro turbo, a gasolina, 1.5L e 180 cv. Combinados, produzem 262 cv de potência e 43,3 kgfm de torque, e faz de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos. O câmbio é automatizado de sete velocidades de dupla embreagem. As baterias de íons Lítio com 10.7 kWh fazem com que o modelo rode cerca de 47 quilômetros no modo Pure, ideal para os deslocamentos do dia a dia. Com quatro modos de condução Hybrid, Pure, Power e Off-Road e Individual, o XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design faz até 25 quilômetros com apenas 1 litro de combustível combinando gasolina e eletricidade.

“O lançamento do XC40 Plug-In Hybrid, é mais um produto que faz parte do posicionamento global da marca em ter ao menos uma versão híbrida em todos os modelos comercializados no Brasil, marcando o fim histórico de carros que só possuem propulsor a combustão. Essa estratégia coloca a eletrificação no centro dos negócios da marca, não só com este lançamento, mas com outros que ainda virão em breve”, garante João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Interior

Por dentro, o SUV impressiona com o estilo escandinavo e arrojado. O teto solar panorâmico e elétrico oferece mais amplitude para o interior do veículo. Traz ainda duas telas TFT com todas as informações e comandos de fácil acesso ao motorista. O painel de 12,3” é personalizável de acordo com as preferências de cada motorista.

Está integrado com a central multimidia de 9” touchscreen com Apple Car Play e Android Auto, que reúne as principais informações do veículo, controles dos modos de condução, além de permitir configurações personalizada, como posicionamento dos espelhos, luzes internas, cores do painel, fechamento das portas, entre outros.

Para uma comodidade ainda maior, o XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design é equipado com carregamento de smartphone por indução. O sistema de som traz a tecnologia Air Woofer e o sistema de áudio Harman Kardon Premium Sound com 600W de potência e com 13 alto-falantes.

Segurança

O XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design conta com os mais avançados sistemas de segurança. O conjunto de radar e câmera integra sistemas como o Pilot Assist que, em junto com o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), mantém a velocidade e uma distância pré-definida do veículo à frente, corrigindo a direção para manter o carro na faixa (até 130 km/h); City Safety (sistema de frenagem automática), LKA, sistema de alerta de mudança de faixa com assistente de direção; HSA; assistente de partida em aclives; HDC, assistente de descidas, além dos alertas de colisão dianteiro e traseiro. A abertura e fechamento elétrico do porta-malas com Hands-Free facilita para guardar compras e demais objetos.

Por dentro, o modelo traz ar-condicionado Dual Zone, que deixa a temperatura independente em cada lado do veículo, além dos bancos elétricos esportivos e revestidos em couro e nobuck, trazendo conforto e elegância para o interior. A plataforma o Volvo On Call possibilita o acesso através do smartphone para partida remota, controle de temperatura, localizador do veículo, verificação de consumo de combustível, quilometragem e até mesmo diário de viagens, com o registro dos 100 últimos roteiros

Conjunto óptico

O Chassi Sport reforça os aspectos exclusivos da versão R-Design, que ainda traz sistema de alerta de ponto cego (BLIS) com Cross Traffic Alert. O conjunto óptico garante não só uma perfeita iluminação durante a noite, mas foi projetado para garantir segurança tanto para quem está no veículo, como para os outros motoristas.

O sistema vem com faróis full LED com tecnologia Active Bending Lights (ABL) e Active High Beam (AHB), que regulam automaticamente o faixo para não ofuscar motoristas em sentido contrário. O veículo ainda tem faróis de neblina em LED, que estão em perfeita harmonia com o visual externo.

O modelo é equipado com rodas de liga leve de 20”, espelhos retrovisores elétrico e rebatíveis com sistema antiofuscante, sistema de abertura Keyless e câmera traseira de estacionamento.