Com os preços dos combustíveis nas alturas, você já deve ter sonhado ser dono de um SUV que faz 24,5 km/l na cidade e 22,3 km/l na estrada. Ele existe e o Sobre Rodas já testou. É o Volvo XC40 Recharge Plug-In Hybrid R-Design T5, que é vendido por R$ 299.950, mas outras versões têm preços a partir de R$ 269.950. O modelo faz parte da estratégia da marca sueca de até 2025 ter 50% das vendas globais de carros híbridos e o restante totalmente elétricos. E, em 2030, a Volvo projeta tornar-se líder de vendas de carros totalmente elétricos premium.

Por que o Volvo XC40 Híbrido é tão econômico? Porque ele é equipado com dois motores: 1.5 turbo 3 cilindros à gasolina, de 180 cv e 27 kgfm, e um elétrico de 82 cv e 16,3 kgfm, que juntos têm potência combinada de 262 cv, com torque de 43,3 kgfm. Para gerenciar a entrega de força dos dois motores de forma simultânea, o XC40 híbrido utiliza câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem, com tração somente dianteira. Seu desempenho é similar a um carro esportivo e faz de 0 a 100km/h em apenas 7,3 segundos, com a velocidade limitada a 180 quilômetros.

As baterias de íons Lítio com 10,7 kWh fazem com que o modelo rode cerca de 47 quilômetros no modo 100% elétrico, ideal para os deslocamentos do dia a dia. Caso o proprietário disponha de tomada de carregamento na garagem de casa e/ou no trabalho, é possível realizar os trajetos diários sem utilizar uma única gota de gasolina. Em Goiânia, os shoppings Flamboyant e Bougainville, além da concessionária Champion, têm pontos para recarregar as baterias. Na BR-60, há também um ponto de recarregamento no Jerivá.

Além da tomada, a recarga das baterias acontece pela recuperação da energia cinética em frenagens e também por meio do motor a combustão – para isso, é necessário clicar a tecla “charge” (recarregar) na central multimídia. Também é possível “pausar” o uso do motor elétrico para manter o nível de carga.

Se você já gostou da economia de combustível, vai se entusiasmar ao dirigi-lo. O silêncio a bordo do Volvo XC40 híbrido passa a sensação de você estar pilotando um avião. A sintonia dos dois motores e câmbio garantem desempenho excelente e conforto ao dirigir em todas as situações, seja no dia a dia das cidades, como nas viagens. O SUV agrada pelo comportamento dinâmico, arranca bem, tem ótimas retomadas, boa aderência em curvas, direção com peso correto e centro bem definido. Ao todo, o SUV dispõe de cinco modos de condução (Hybrid, Pure, Power, Off-Road e Individual).

Interior

O interior do XC40 Recharge Plug-In Hybrid R-Design é de muito bom gosto. Destaque para os bancos elétricos esportivos revestidos em couro e nobuck (espécie de camurça). Outra novidade é a ativação automática da recirculação do ar ao detectar poluição externa. O teto solar panorâmico e elétrico traz ainda mais amplitude para o interior do veículo. O modelo é equipado com ar-condicionado digital de duas zonas, sistema de abertura e fechamento do porta-malas sem o uso as mãos. O porta-malas tem capacidade de 460 litros. Traz comando eletrônico para trava infantil e vidros das portas traseiras, manual do proprietário integrado à central multimídia e assistência remota em caso de emergência Volvo On Call.

O T40 Híbrido vem com duas telas TFT com todas as informações e comandos de fácil acesso ao motorista. O painel de 12,3 polegadas é personalizável de acordo com as preferências de cada motorista. Está integrado com a central multimidia de 9 polegadas touchscreen com Apple Car Play e Android Auto e que reúne as principais informações do veículo, controles dos modos de condução, além de permitir configurações personalizadas, como posicionamento dos espelhos, luzes internas, cores do painel, fechamento das portas, entre outros. O carregamento de smartphone é por indução. O sistema de som traz a tecnologia Air Woofer. O sistema de áudio Harman Kardon Premium Sound tem 600W de potência e vem com 13 alto-falantes.

Segurança

O XC40 Recharge Plug-In Hybrid R-Design T5 conta com os mais avançados sistemas de segurança presentes nos veículos Volvo e traz diversos itens de conforto e praticidade. O conjunto de radar e câmera integra sistemas como o Pilot Assist que, em junto com o Controle de Cruzeiro Adaptativo, mantém a velocidade e uma distância pré-definida do veículo à frente, corrigindo a direção para manter o carro na faixa (até 130 km/h)

Traz o City Safety (sistema de frenagem automática), que consegue identificar ciclistas, pedestres, animais, e claro, outros veículos, a ponto de evitar ou diminuir o impacto de uma colisão, freando o carro sem auxílio do condutor, seja de dia ou de noite. Também é equipado com sistema de alerta de mudança de faixa com assistente de direção; assistente de partida em aclives; assistente de descidas, além dos alertas de colisão dianteiro e traseiro.

O Chassi Sport reforça os aspectos exclusivos da versão R-Design, que ainda traz sistema de alerta de ponto cego (BLIS) com Cross Traffic Alert. O modelo tem sensores de estacionamento na dianteira e traseira, rodas de liga leve de 20 polegadas, espelhos retrovisores elétrico e rebatíveis com sistema antiofuscante, sistema de abertura Keyless e câmera traseira de estacionamento.

Além de oferecer uma perfeita iluminação durante a noite, o conjunto óptico foi projetado para garantir segurança tanto para quem está no veículo, como para os outros motoristas. O sistema vem com faróis full LED com tecnologia Active Bending Lights (ABL) e Active High Beam (AHB), que regulam automaticamente o facho para não ofuscar motoristas em sentido contrário. O veículo ainda tem faróis de neblina em LED. A garantia do carro é de 2 anos e, para as baterias de tração, são 5 anos de cobertura. As revisões do XC40 são feitas a cada 10 mil km ou 12 meses.