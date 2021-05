A Volvo Cars abriu oficialmente nesta terça-feira (18) a pré-venda do XC40 Recharge Pure Electric, seu primeiro modelo 100% elétrico a ser comercializado no país, que chega no segundo semestre por R$ R$ 389.950,00. O Brasil e a Noruega são os primeiros países entre os que comercializam modelos da marca sueca no mundo a não venderem mais veículos à combustão de seu portfólio. A partir de agora, todos os modelos da marca sueca vendidos no Brasil serão híbridos e elétricos.

No acumulado do ano, reunindo todas as marcas presentes no Brasil, a Volvo detém 40% das vendas entre os modelos eletrificados comercializados no País. E, dentre os modelos híbridos plug-in, aqueles que podem ser carregados na tomada e abastecidos no posto de combustível, 7 a cada 10 carros comercializados no País é um Volvo. Com o compromisso de tornar-se líder no mercado de carros elétricos premium, a Volvo Cars planeja tornar-se uma empresa de carros totalmente elétricos até 2030. Já em 2025, a meta é que 50% das vendas globais sejam de carros totalmente elétricos, com o restante em híbridos.

Os clientes que adquirirem o modelo durante a pré-venda terão direito a um Volvo Wallbox com a instalação inclusa, que poderá ser feita em sua casa ou escritório. Também ganharão o Google Nest, fazendo alusão ao novo sistema multimidia desenvolvido pelo Google que equipará o veículo, além do Volvo On Call que, mais do que um serviço de concierge, é também um assistente em caso de acidentes.

O carro tem garantia de três anos e virá com um pacote completo de manutenção e serviços por três anos. Para tanto, o cliente basta acessar o site www.volvocars.com.br, preencher cadastro e aguardar o contato da concessionária mais próxima.

Motor

O XC40 Recharge Pure Electric inaugura o novo powetrain P8 100% elétrico, com potência de 408 cavalos e com autonomia de cerca de 418 quilômetros. Leva 4,9 segundos para chegar a 100 km/h. O veículo também terá o inédito sistema multimídia Google Built-in, que integra diversos recursos Google numa tela de 9”, um bagageiro dianteiro e um cluster central em lcd que projeta velocidade, mapas com o percurso, dentre outras informações de fácil visualização.

O modelo também traz os principais recursos de segurança e tecnologia da Volvo Cars, como o Pilot Assist, que mantém o carro no centro da faixa e direciona veículo nas curvas; City Safety, que detecta veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes; Lane Keeping Aid, que mantém o veículo dentro das faixas de rodagem; Cross Traffic Alert, que monitora os veículos na parte traseira; BLIS, para detecção de pontos cegos, dentre outros.

Infraestrutura

Até o fim deste ano, a Volvo vai instalar mais de 1.000 eletropostos gratuitos em todo o Brasil. Os pontos estão interligados ao Waze e Google Maps e podem ser utilizados por veículos de qualquer marca e modelo.

Em outra iniciativa inédita no País, a Volvo lançará uma plataforma com foco em síndicos profissionais, gestoras de condomínio e incorporadoras para a instalação de 300 carregadores em edifícios de escritórios corporativos e residenciais.

Na primeira fase, a marca pretende atingir cerca de 60 empreendimentos em todo o Brasil, instando, em média, cinco carregadores em cada um. A previsão é que a plataforma esteja funcionando a partir de julho