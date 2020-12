A Volvo Cars comemora fase excepcional no Brasil. Um em cada quatro veículos premium emplacados no país foi um Volvo no mês de novembro, o que lhe conferiu uma participação de mercado de 25,1%, com a venda de 1.033 unidades, seu melhor mês da história no país. Quer outro motivo? Mais de 63% de todos os veículos plug-in vendidos no Brasil são da marca sueca, considerando os SUVs e sedãs.

Entre eles está o sedã híbrido S60 T8 R-Design, com preço de R$ 289.990,00. Elegante, confortável, esportivo, potente, econômico, seguro e com muita tecnologia. Completo para disputar a preferência no concorrido segmento de sedãs premium, no qual estão BMW Série 3, Jaguar XF, Mercedes-Benz Classe C e Audi A4. Enfim, um sedã premium híbrido sem defeitos, conforme revela o test-drive do modelo realizado pelo Sobre Rodas.

Dentre seus inúmeros atributos, destaque para a motorização. O Volvo S60 T8 R-Design é equipado com o propulsor T8 2.0 de quatro cilindros com potência de 320 cavalos e 40,8 kgfm de torque, associado ao motor elétrico de 87 cv e 24,5 kgfm instalado na traseira. Combinados, entregam 407 cv e 65,3 kgfm, com desempenho excepcional e alto nível de eficiência, fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos. A velocidade máxima é de 250 quilômetros. O conjunto motriz é acoplado à transmissão automática Geartronic de oito velocidades, que utiliza a tecnologia Shift by Wire totalmente eletrônica.

O modelo oferece quatro diferentes modos de condução para necessidades específicas: econômica, que prioriza o motor elétrico, com autonomia de até 40 km; híbrida. programada para usar os dois motores; esportiva com alta performance; e tração integral sob demanda, ou seja, o próprio carro tem sensores que identificam a necessidade de torque e potência nos eixos dianteiro e traseiro.

Com o sistema híbrido funcionando (motores à gasolina e elétrico), o S60 T8 R-Design faz 21,3 km/l na cidade e 25,6 km/l na estrada, alcançando 1.536 km. O motor elétrico tem autonomia de até 40 km e o tanque de combustível tem capacidade de 60 litros. Ele também utiliza a energia das frenagens e do freio motor para gerar carga.

O modelo pode ser carregado em qualquer tomada de energia de 220V com aterramento e 16A. Nestas condições, a carga total da bateria é feita em três horas. O veículo vem equipado com cabo de 4,5 metros para carregamento de uso doméstico. É possível carrega-lo com tomadas de menor amperagem, no entanto, com maior tempo para a recarga. A Volvo quer chegar a 500 pontos de carregamento em todo o País.

Design e conectividade

Produzido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, sobre a plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture), a mesma dos modelos das séries 90 (XC90 e S90) e 60 (XC60 e V60), o Volvo S60 T8 R-Design, como todas as outras versões do sedã (T4 Momentum, T5 Inscription e Polestar), é mais longo (+12,6 cm), mais baixo (-5,3 cm) e com distância entre os eixos maior (+9,6 cm) comparado ao seu antecessor, garantindo mais conforto aos passageiros. Ele é o maior sedã da categoria.

No design, destaque para a frente longa que carrega a identidade visual da Volvo, especialmente nos faróis Full LED com a tradicional iluminação diurna denominada de “Martelo de Thor”. Na traseira, as lanternas em formato de “C” trazem um belo desenho, principalmente à noite.

A oferta de serviços de conectividade ao motorista traz apenas os controles necessários. A maioria das funções é controlada por meio do volante, exibidas no painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas personalizável.

O sistema de entretenimento e conectividade Sensus Connect é acessível pela tela antirreflexo sensível ao toque de 9 polegadas de LCD no painel central, principal forma de controlar navegação, telefone, mídia e configurações do carro, que podem ser salvas em perfil individual do condutor, de forma natural e intuitiva. O controle de voz é outra maneira de operar essas funcionalidades. Como nos modelos da série 90, a integração do smartphone também está disponível com os aplicativos CarPlay e Android Auto.

Equipamentos

O S60 T8 R-Design oferece muito conforto e tecnologia à bordo. Para tanto, é equipado com direção elétrica, ar-condicionado de duas zonas, multimídia vertical (com GPS, conexão para smartphone, câmera de manobra e sistema de gerenciamento total do veículo), sistema de áudio Harman Kardon, teto solar, bancos dianteiros elétricos (com duas posições de memória para o motorista) condução semiautônoma (com controle de cruzeiro ativo, frenagem automática, detecção de pedestre, monitor de faixa, monitor de tráfego cruzado e monitor de ponto cego). Com relação ao espaço interno, leva quatro adultos com muito conforto. O porta-malas tem capacidade de 442 litros.

O isolamento acústico é impecável e os assistentes de condução tomam conta da situação nos congestionamentos. A posição de dirigir é excelente, com ajustes milimétricos dos bancos e também ajustes do volante em altura e profundidade. Na rodovia, faz valer toda a esportividade, resultado de um comportamento dinâmico impecável em qualquer situação.

Segurança

O sedã esportivo é um dos carros mais seguros já fabricados pela indústria automotiva. Repleto de novas tecnologias, o modelo é equipado com o City Safety, um sistema de frenagem automática para evitar ou mitigar colisões com outros veículos, pedestres, ciclistas e animais de grande porte, tanto de dia quanto a noite. Conta também com um assistente de direção para ajudar nos casos em que o motorista comece a esterçar o volante para desviar de uma iminente colisão. Nestes casos, o City Safety irá auxiliar neste movimento de desvio tornando a manobra mais eficaz.

O S60 também disponibiliza como itens de série sistemas de alerta de mudança de faixa, de proteção em saída de estrada, de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical, monitoramento de pressão dos pneus e alerta de colisão frontal. Além desses equipamentos, o sedã conta com sistema de alerta de ponto cego (BLIS) com Cross Traffic Alert e o recurso de mitigação de pista oposta, que aplica frenagem automática para reduzir o dano de colisão com um veículo que se aproxima na contramão. Seu funcionamento se dá entre 60 km/h e 140 km/h.

Em uma oferta inédita no segmento, o modelo traz como equipamento de série desde a configuração de entrada o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção (Pilot Assist) até 130 km/h. Assim, o motorista pode realizar uma condução mais relaxada e segura, com controle de distância do veículo à frente e ajuda na manutenção de faixa.

Suspensão

O S60 conta com suspensão independente nas quatro rodas, com acerto bem firme. A suspensão traseira é independente, multibraço, e a dianteira é MacPherson. Afinal o T8 R-Design é a versão esportiva do sedã, mas sem ser tão duro como um BMW 330i M Sport ou Audi RS3. O gerenciamento eletrônico garante uma estabilidade ímpar ao sueco, que aceita curvas fechadas sem aliviar o pé, graças ao auxílio do motor elétrico nas rodas traseiras.

Já os freios utilizam discos ventilados nas quatro rodas, e contam com sistema de frenagem automática, Auto Hold (que mantém freio acionado quando parado, sem pisar no pedal) e assistente de partida em rampa (Hill Hold). Ele oferece controles de estabilidade (ESP) e tração.