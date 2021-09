O XC40 Recharge Pure Electric, o primeiro veículo 100% elétrico da Volvo Cars a estrear mundialmente, acaba de ser lançado oficialmente no Brasil, com o preço de R$ 389.950,00, que será mantido até o final do ano. O SUV da marca sueca chega com sucesso garantido, pois o primeiro lote aberto em maio, de 300 unidades, esgotou em duas semanas. E já tem mais 150 unidades com entregas previstas para janeiro de 2022. Os concessionários estão pedindo uma média de 120 dias para entregar o novo SUV.

Por que tanto interesse pelo XC40 Rechange Pure Eletric? “Porque ele nos coloca em um novo patamar e traz o que temos de melhor em luxo, elegância, sofisticação, segurança, potência e, sobretudo, tecnologia de ponta. Ele chega ao Brasil para fortalecer o compromisso da Volvo em tornar-se totalmente elétrica até 2030”, afirma João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil. A marca sueca tem meta de fazer o XC40 Recharge o carro elétrico mais vendido no mercado brasileiro, com uma participação no segmento da ordem de 29%. A meta é comercializar 450 unidades até o final do ano.

O XC40 Recharge Pure Electric é equipado com dois motores elétricos, que, juntos, entregam potência combinada de 408 cavalos com tração integral, torque de 67,3 kgfm e traz alta tecnologia da bateria de 78 kWh. Com tudo isso, ele tem autonomia de 400 km com única carga e faz de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos, com limitador de 180 km/h. Com um sistema de carregamento rápido, a bateria carrega até 80% de sua capacidade em 40 minutos. O modelo pode ser carregado em uma tomada convencional ou por meio de Wallbox. A propósito, todos os clientes que adquirirem o carro até o fim do ano ganham o Volvo Wallbox com a instalação inclusa.

Entre as tecnologias de ponta está o One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas através de um único pedal. Ou seja, para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia.



Infoentretenimento

Além da eletrificação e sustentabilidade, o XC40 elétrico inaugura o novo sistema de infoentretenimento com o inédito sistema operacional Google Automotive Services, que integra o carro aos mais avançados recursos do Google. O sistema é capaz de controlar o carro através de comandos de voz Google Assistente, sem tirar as mãos do volante. Pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens.

A maior vantagem, entretanto, está na presença de Google Maps. Ele é atualizado em tempo real e replicado no painel de instrumentos. O Maps ainda é capaz de estimar a porcentagem de bateria que o XC40 chegará ao destino final.

O equipamento vem com internet a bordo por quatro anos com uma franquia estimada de 40GB. O sistema de som tem 13 alto falantes Harman Kardon com dois subwoofers, um na frente e outro na traseira e enquanto há sistema de câmera 360 graus de alta resolução.

Visual

As novidades estão também no novo design.No local onde estariam as grades de entrada de ar ao motor foi incluído um painel com o logo da Volvo Cars. Além desse diferencial, a gama de versões também recebe uma nova cor, Sage Green, exclusiva para o modelo elétrico.

Por dentro, o SUV manteve o layout limpo. O revestimento dos bancos é em microtech faz harmonia com o carpete, volante e painel, que possui acabamento em Cutting Edge Aluminium. Outra novidade é o revestimento de chão que foi fabricado integralmente com plástico reciclável, mais uma das preocupações da marca com a sustentabilidade.

Na parte externa o destaque fica para a inscrição Recharge, nas colunas traseiras. As rodas de alumínio de 20 polegadas também agregam ao visual do carro, além de trazer o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o TPMS.

A retirada do motor também proporcionou mais espaço, já que o carro ganha um porta-malas frontal de 31 litros, além do espaço traseiro de 413 litros, que tem ainda a abertura e fechamento elétrico com a função hands-free. O SUV ainda ganhou teto solar com comandos sensíveis ao toque, novas entradas USB-C por toda cabine

Para ligar o veículo, a Volvo traz mais uma boa novidade: sem botão de partida, o carro é ligado no momento em que o condutor entra com a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio na posição D. Para desligar, basta colocar em P e sair do veículo.

Tecnologia e segurança

O Volvo XC40 Pure Electric oferece avançadas assistências à condução, como a moderna câmera 360 graus que, junto ao Alerta de tráfego cruzado (CTA), com frenagem automática, auxilia e evita colisões em saídas e entradas de vagas de estacionamento. O Volvo XC40 Pure Electric conta também com Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) e Sistema de alerta de ponto cego (BLIS).

Outra tecnologia é o City Safety, que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. O veículo vem equipado com o Pilot Assist e Controle de cruzeiro adaptativo (ACC). O pacote de iluminação é completo com faróis FULL LED com autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB) e farol de neblina em LED. Outro destaque é o One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas através de um único pedal

Todas essas tecnologias trazem no XC40 Recharge Pure Electric o compromisso da Volvo Cars com o desenvolvimento dos carros mais seguros. Neste sentido, o modelo possui a Care Key, que permite a regulagem do limite de velocidade através de uma programação com a chave principal e a Care Key. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica demarcada e o veículo opera conforme programado.

Além disso, o sistema GAS integra o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência. Permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, verificar o nível da bateria, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.

Quem adquirir o XC40 Recharge terá direito a um pacote completo de serviços agregados. Estão inclusos 3 anos de garantia (ou 100 mil quilômetros), 3 anos de serviços de revisão (ou 100 mil quilômetros), 3 anos de Volvo On Call e assistência 24h, 3 anos de cobertura para discos, pastilhas de freio e palhetas dos limpadores caso necessário, 4 anos de pacote de serviços online e 8 anos de garantia das baterias.