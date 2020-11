A Volvo Cars Brasil quer a liderança do segmento premium no mercado nacional. Para tanto, a partir de 2021, todo portfólio da marca sueca terá versões eletrificadas, com modelos plug-in híbrido ou somente elétricos. Até 2025, será lançado um carro elétrico por ano no País, começando com o XC40 100% elétrico que chega no segundo semestre do próximo ano. Atualmente, a montadora oferece cinco modelos e seis motorizações em 20 variações, das quais 11 híbridos plug-in.

No mês passado, a Volvo Cars conquistou, pela primeira vez, a vice-liderança no segmento premium e se consolidou como referência em veículos plug-in hybrid detendo 60,7% das vendas. “Foi nosso melhor mês de emplacamento em 2020, com 932 unidades, e o segundo melhor da nossa história”, comemora João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Cars Brasil, ao lembrar durante encontro virtual com os jornalistas da Região Centro-Oeste que a marca segue líder absoluta em SUVs premium no mês e no acumulado do ano.

A região Centro-Oeste, especialmente Goiás, tem papel importante nos objetivos da Volvo Cars Brasil. Aqui também a marca quer ser a primeira no segmento premium, posição ocupada atualmente pela Mercedes-Benz. O número de eletropostos para abastecimento no Estado passará dos atuais 9 para 23 no próximo ano para facilitar o carregamento dos veículos híbridos e elétricos. Na região, saltará de 28 para 75. No Brasil, a marca já tem 300 eletropostos instalados e chegará a 700 pontos até dezembro e passará de mil em 2021.

Para facilitar o carregamento, informa o diretor de Marketing Latam Hub, Rafael Ugo, a Volvo Cars fechou parceria com o Waze e o Google Maps. Assim, todos eletropostos By Volvo espalhados pelo Brasil já estão disponíveis na plataforma. Basta digitar “Eletroposto Volvo” e traçar a rota para o ponto mais próximo. Também está disponível em todas as concessionárias o Volvo Wallbox, uma estação de carregamento domiciliar que pode ser adquirida por qualquer pessoa e instalada facilmente em residências ou comércios.

Novidades

A Volvo Cars anunciou que, a partir de agora os nomes dos modelos de toda a linha de híbridos e elétricos da fabricante sueca ganham o sobrenome Recharge. Além disso, todos os veículos Volvo passam a ser equipados com a Care Key, uma chave inteligente programável. Os modelos híbridos receberão a identificação Plug-in Hybrid, em referência ao tipo de motorização que permite carregar na tomada e abastecer no posto de combustíveis. Já o modelo 100% elétrico receberá a denominação Pure Electric, indicando ser um veículo abastecido somente com energia.

Por exemplo, o modelo híbrido do XC40, que foi lançado neste ano no Brasil, passa a se chamar: Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid R-Design. Já o novo modelo 100% elétrico será XC40 Recharge Pure Electric.

“São mudanças que parecem sutis, mas refletem todo o pioneirismo e a preocupação da marca com o planeta. A adoção do nome Recharge nos veículos é mais uma marca que estamos deixando em eletrificação e o Care Key destaca o compromisso da marca com a segurança, que vem desde a nossa origem em 1927”, destaca Luis Rezende, presidente da Volvo Car Brasil e Head of Latin America Hub.

Care Key

Todos os modelos da Volvo comercializados no Brasil passam a vir com a Care Key, uma chave inteligente programável, além da chave presencial convencional. Com ela, é possível controlar o limite de velocidade através de uma programação inicial feita diretamente na central multimidia do veículo. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica fixada e o veículo opera conforme determinado.

A chave é ideal para famílias que tem filhos jovens e usam o carro dos pais, que poderão determinar uma velocidade máxima a ser seguida. Para diferenciar, a Care Key é da cor laranja e mantém os mesmos atributos da chave do veículo, como abertura das portas, partida do veículo, entre outros.