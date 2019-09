A Volvo Car Brasil lança uma edição especial do XC40, com apenas 300 unidades, que chega em outubro às concessionárias da marca por R$ 240.950. O XC40 Special Edition traz uma série de equipamentos presentes apenas nos SUVs maiores da marca, o XC60 e o XC90. O modelo está prestes a completar 3 mil unidades vendidas no mercado nacional desde seu lançamento, em abril de 2018.

Como novidades, a série especial oferece rodas exclusivas de 21 polegadas com cinco raios triplos, sistema Park Assist para vagas paralelas e perpendiculares, sistema de monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado com frenagem automática (BLIS + CTA), câmera de 360° com visão panorâmica ao redor do carro e suspensão Four-C controlada eletronicamente, que se adapta continuamente as condições da estrada e ao estilo de direção do condutor.

Traz também faróis Full LED com quatro funções, City Safety (frenagem automática para evitar e reduzir o risco de colisão contra veículos, pedestres e animais de grande porte, mesmo durante à noite) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção (Pilot Assist) a até 130 km/h.

O XC40 Special Edition é equipado com o motor 2.0 turbo T5 Drive-E que entrega 255 cv a 4.700 rpm e 35,7 kgfm de torque entre 1.800 e 4.800 rpm. Em números, a nova versão do utilitário esportivo da Volvo Cars chega a 230 km/h e sai da imobilidade aos 100 km/h em 6,4 segundos .O modelo dispõe da transmissão automática Geartronic de 8 velocidades.