A Volkswagen lançou nesta quinta-feira (27) o Taos o novo SUV médio premium da marca, que chega como linha 2022 no final de junho ao mercado. Importado da Argentina, onde é produzido na fábrica de Pacheco, ficará posicionado entre o T-Cross Highline e o Tiguan R-Line 350 TSI, tendo concorrentes diretos o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

O modelo é comercializado nas versões Comfortline, por R$ 154.990, e Highline, por R$ 181.790, ambas equipadas com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas. No período de pré-venda iniciado nesta quinta-feira (27), as 300 unidades disponíveis da edição especial Lauching Edition, por R$ 191.060, esgotaram em menos de 10 minutos após o início da comercialização. Mas ainda têm 600 unidades das outras versões que podem ser reservadas com benefícios exclusivos nas concessionárias

Os primeiros clientes terão um ano de Seguro Volkswagen gratuito, em parceria com a Porto Seguro;um ano de mensalidade do tag Sem Parar: um ano de assinatura de áudiolivros via aplicativo ubook e um ano de assinatura do aplicativo PlayKids. Os clientes também ficarão um ano sem pagar parcelas de financiamento feito junto ao Volkswagen Financial Services.

"O Taos é um modelo totalmente novo, desenvolvido com foco no consumidor da América Latina. Faz parte da maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen na região e completa a nossa família SUVW, junto com Nivus, T-Cross e Tiguan Allspace”, afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina, ao destacar que novo SUV é referência referência em design, tecnologia, segurança, desempenho, conectividade e conforto.

Design

No visual, destaque para o filete de LEDs que corta a grade frontal, se funde com o novo logo da marca e serve como complemento da luz diurna. Outro diferencial é o acabamento em preto brilhante no para-choque dianteiro em formato de “X”, os vincos laterais que deixam o SUV mais encorpado, além da lanternas com iluminação em LED, com arranjo especial. Na traseira, as lanternas têm traços sofisticados e o nome Taos vem fixado na base da tampa do porta-malas. As rodas de liga leve de 18 polegadas, de série em todas as versões, completam o visual externo do Taos.

O interior traz material soft touch e couro revestindo portas e painel frontal. Os bancos são revestidos em couro sintético, o volante multifuncional tem novo design. A "Ilha digital" traz painel de instrumentos Active Info Display com tela de 10,25 polegadas (8 polegadas na versão Comfortline) e central multimídia VW Play com tela de 10,1 polegadas. Além disso, destaque para Ambient Light, sistema de luzes em LED que permite aos ocupantes escolher a cor da iluminação interna. São 10 cores à disposição.

Conforme a Volkswagen, o Taos, que é produzido sobre a plataforma MQB, tem o maior espaço interno da categoria. O modelo mede 4.461 mm de comprimento, sendo 2.680 mm de entre-eixos, 1.626 mm de altura e 1.841 mm de largura. O porta-malas do Taos tem capacidade de 498 litros.

Para a Comfortline estão à disposição as cores Preto Mystic, Branco Puro, Prata Pyrit e Cinza Indium. Já a Highline ganha mais duas tonalidades incríveis e exclusivas: Azul Atlantic e Mohave Bege.

Tecnologia

Uma das principais novidades do Taos é a oferta de tecnologia, como a frenagem autônoma de emergência, que traz ainda a função de detecção de pedestres. Outro recurso high-tech é o controle adaptativo de cruzeiro, com função Stop&Go, frenagem automática pós-colisão, alerta de fadiga e detecção de veículo no ponto cego.

Oferece ainda alerta de tráfego traseiro cruzado com frenagem de emergência para manobras, seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina), controles de tração (ASR) e estabilidade (ESC), auxílio de partida em rampa e XDS+ (sistema de bloqueio eletrônico do diferencial).

Conectividade

Na lista de itens de série, o Taos é equipado com o quadro de instrumentos digital e sistema multimídia VW Play com espaço de armazenamento de 10GB, que conta com suporte a Apple CarPlay e Android Auto e aplicativos nativos.

Como novidades, o VW Play traz os apps para download na loja virtual VW Play Apps como Spotify (podcast; música), MobiMax (TV digital), PlayKids (app infantil com desenhos, livros, jogos educativos e interativos), Skeelo (aúdiolivro) e Get In (app para reserva na fila de bares e restaurantes).

Motor

O Taos é equipado com o motor 250 TSI Total Flex, que já equipa T-Cross, Jetta e a linha GTS. Com quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbocompressor, o propulsor entrega 150 cv de potência a 5.000 rpm e torque de 25,5 kgfm já a partir de 1.500 rpm, com etanol e/ou gasolina.

A transmissão automática é de seis marchas, com aletas em todas as versões. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 9,3 segundos. A velocidade máxima é de 194 km/h. O Taos pesa apenas 1.420 kg, garantindo ao SUV a melhor relação peso/torque do segmento.

Há ainda o seletor de perfil de condução, que permite ao motorista, por meio da tela do VW Play, escolher entre quatro ‘personalidades’ do carro: ECO, Normal, Sport e Individual. O Taos tem suspensão independente nas quatro rodas, sendo tipo McPherson na dianteira e multilink, na traseira.

Preços e versões

Taos Comfortline (R$ 154.990) - Traz ar-condicionado dual-zone com saídas de ar para os passageiros do banco traseiro, câmera de ré, carregador de smartphone por indução, direção elétrica, controlador automático de velocidade (Piloto Automático), sensores de chuva e crepuscular, sistema KESSY, volante multifuncional com shift paddle, painel de instrumentos digital com tela de 8 polegadas, central de infotainment VW Play, entre muitos outros.

Pacote Conforto (R$ 5.420) - bancos revestidos de couro; bancos dianteiros com sistema de aquecimento; e banco do motorista com ajustes elétricos e ajuste lombar.



Pacote Segurança (R$ 4.790) - AEB (Frenagem Autônoma de Emergência) com Detecção de Pedestres e ACC (Controle Adaptativo de Cruzeiro).

Taos Highline (R$ 181.790) - Além dos equipamentos da versão Comfortline é equipada com os seguintes itens: controle adaptativo de cruzeiro) com função Stop&Go, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, bancos dianteiros revestidos de couro sintético, bancos dianteiros com sistema de aquecimento, banco do motorista com ajustes elétricos e ajuste lombar, luzes em LED na grade frontal, faróis com tecnologia IQ. Light, Ambient Light, painel de instrumentos Active Info Display com tela de 10,25 polegadas, sistema de detecção de ponto cego, alerta de tráfego traseiro cruzado e seleção de perfil de condução.

Pacote opcional (R$ 5.520): Teto solar panorâmico