A Volkswagen lançou novos equipamentos opcionais para o T-Cross. A partir de agora, o painel de instrumentos digital (Active Info Display), antes oferecido somente na versão Highline, também está disponível para o T-Cross Comfortline, por R$ 5.450. Além disso, a opção de pintura de carroceria em dois tons (restrita ao lote inicial First Edition) também passa a figurar como opcional para o T-Cross Highline, cujo pacote custa R$ 1.900.

O “Active Info Display” é um painel digital programável que possui uma tela digital de alta resolução com 10,25 polegadas. Essa tecnologia permite ao condutor personalizar o painel com as informações importantes para a sua condução, sem tirar as mãos do volante. As informações de navegação podem ser mostradas em 2D ou 3D e a resolução de 1.280 x 480 pixels permite gráficos extremamente precisos e de alta qualidade.

A novidade faz parte do pacote “Exclusive II & Interactive”, que substitui o “Exclusive & Interactive”. O novo pacote, além do painel digital, traz itens como sistema Kessy & GO (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor), sistema de infotainment “Discover Media” (com tela de 8” sensível ao toque, com navegação e comando de voz), seletor do modo de condução, iluminação ambiente em LED, retrovisores externos eletricamente rebatíveis, entre outros.

Bi-color

O T-Cross Highline 250 TSI passa a ter opção de pintura Bi-color, que é oferecida em um pacote composto por vários itens. O teto é pintado na cor Preto Ninja (quando a cor carroceria é Branco Puro, Cinza Platinum, Prata Sargas ou Bronze Namibia) ou Cinza Platinum, quando a carroceria é Preto Ninja.

A mesma lógica segue para os retrovisores e colunas “A” e “C”, que são pintados em Preto Ninja ou Cinza Platinum. Já as rodas de liga leve 17 polegadas são diamantadas e na cor preta, independentemente da cor da carroceria.

As versões Comfortline e Highline são equipadas com os propulsores 1.0 e 1.4, ambos turbo e flexível. O primeiro rende até 125 cv e 20,4 mkgf, e o segundo sempre 150 cv 25,5 mkgf. A transmissão é sempre a automática de seis velocidades, com opção de trocas manuais na alavanca.