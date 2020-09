A Volkswagen revelou nesta terça-feira (8) a primeira imagem do Tarek, seu próximo SUV que chegará ao Brasil no primeiro trimestre de 2021, embora o nome oficial só será conhecido nos próximos dias . Importado da Argentina, onde as primeiras unidades já estão produzidas, o novo SUV terá apresentação global no dia 13 de outubro. O Tarek vai concorrer com o Jeep Compass e ficará acima do T-Cross e abaixo do Tiguan, que é importado.

O centro industrial de Pacheco, na Argentina, está se preparando para o lançamento do projeto Tarek, fruto de um investimento de US$ 650 milhões, que tem como objetivo implementar a plataforma global MQB, a mesma do T-Cross, e uma cabine de pintura totalmente nova. Na China, o Tarek é vendido como Tharu, mas o modelo argentino não deve seguir as linhas do SUV chinês.

"Estamos avançando conforme planejado para o lançamento do nosso primeiro SUV produzido na Argentina. É motivo de orgulho começar a revelar aos poucos este veículo que produziremos na nossa planta de General Pacheco para toda a região América do Sul. O projeto Tarek é parte da ofensiva de SUVs da marca Volkswagen", afirmou o presidente e CEO do Volkswagen Group Argentina, Thomas Owsianski.