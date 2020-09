A Volkswagen revelou nesta terça-feira (29) imagens exclusivas do Taos, o novo SUV da marca, que chegará no início de 2021 ao mercado brasileiro. Ele será apresentado no próximo dia 13 de outubro em uma World Première para os mercados da América do Sul e América do Norte via streaming.

Produzido na Argentina, ele ficará posicionado entre o T-Cross e o Tiguan, com preço estimado entre R$ 140 mil e R$ 150 mil. O Taos será construído sobre a plataforma MQB e equipado com o motor 1.4 TSI de até 150 cavalos de potência e câmbio automático de seis marchas.

O novo SUV da marca alemã, que terá o Jeep Compass como principal concorrente, trará central multimídia VW Play, faróis e lanternas de LEDs, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado, assistente de partida em rampas, sensores dianteiros, traseiros e laterais.

Nas imagens liberadas, o Taos é exibido sob uma camuflagem moderna, em tons de "Blue Jewel" e "Dark Shadow". O design da camuflagem foi criado por José Pavone, Chefe de Design da América do Sul, e sua equipe para dar início à campanha de comunicação vibrante. As imagens do Taos camuflado foram apresentadas durante o primeiro workshop virtual do modelo, feito via streaming diretamente do Centro Industrial de Pacheco, na Argentina.

Durante o workshop, também foram apresentados os avanços dos investimentos realizados na planta argentina para o desenvolvimento deste novo modelo, os benefícios da nova plataforma modular global MQB, a nova área de pintura e também o novo sistema de infotainment VW Play, que vai equipar o Taos.



Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina, lembra que o segmento dos SUVs é o que mais cresce na América do Sul e hoje representa quase 30% em alguns mercados. “Com a apresentação do Taos, a empresa continua introduzindo uma série de novos modelos na América Latina sob a estratégia da ‘ofensiva SUV’, que iniciamos em 2017. Por meio dessa estratégia, pretendemos expandir nossa oferta em um segmento em que a VW não competia e até hoje tivemos sucesso com o Tiguan Allspace, depois com o T-Cross e recentemente com o Nivus. O Taos chegará para completar a gama de ofertas no segmento superior dos SUVs", afirmou.