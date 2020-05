A Volkswagen revelou nesta quinta-feira (28) o Nivus, modelo global que chega ao mercado brasileiro no final de junho, com design inovador e novos conceitos de conectividade e streaming. A pré-venda do SUV cupê, que é o principal lançamento da montadora alemã este ano, será iniciada na segunda quinzena do próximo mês, com benefícios para os compradores, dentre os quais o pagamento da primeira parcela de financiamento que poderá ser feito em 2021. Embora não tenha informado, os preços devem ficar entre R$ 80 mil e R$ 100 mil.

A produção do modelo desenvolvido no Brasil começa em duas semanas na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), para comercialização no mercado latino-americano. No final do ano, o Nivus será vendido na Argentina, enquanto nos demais países da América Latina as vendas começarão no primeiro semestre de 2021. O novo modelo também será produzido na fábrica de Pamplona, Espanha, e comercializado na Europa no segundo semestre do próximo ano.

“O Nivus será uma opção de entrada dos SUVs do mercado brasileiro e um pouco acima dos hatches compactos premium à venda no país", afirmou o vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil, Gustavo Schmidt, que não revelou as versões. No entanto, o modelo deve ser vendido inicialmente em duas versões (Comfortline e Highline), com uma terceira voltada ao público PcD, no futuro.

Motor e equipamentos

O crossover cupê será equipado com motor 200 TSI (família EA211) de três cilindros, flexfuel e com injeção direta de combustível. Este propulsor entrega até 128 cv (94 kw) de potência máxima e 20,4 m.kgf (200 Nm) de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas. O motor 200 TSI equipa atualmente os modelos Polo, Virtus e T‑Cross.

O Nivus, que ficará entre o Polo e o T-Cross, está entre os maiores modelos no segmento dos veículos compactos, com um porta-malas com 415 litros de capacidade, maior do que os 373 litros do T-Cross e dos 393 litros do Chevrolet Tracker. Montado na plataforma MQB, ele é mais alto que o Polo, mais comprido e com porta-malas maior que o do T-Cross. São 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita por um dos ‘botões virtuais’ do VW Play.

Entre os equipamentos, o Nivus oferecerá controle de cruzeiro adaptativo (ACC), item que só aparecia em modelos mais caros da marca. Manterá o nível de segurança do T-Cross, como seis airbags (frontais e laterais), controles de estabilidade e tração, e frenagem automática de emergência.

“O Nivus é um marco para a Volkswagen na América do Sul. É o primeiro modelo desenvolvido na região. Desde 2017, renovamos por completo o nosso portfólio, na maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen na região. O Nivus inaugura na América do Sul também o nosso New Brand Design. É muito mais do que um novo logo da marca. É uma atitude de marca, com novas cores, mais próxima das pessoas”, afirma Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Multimídia

O Nivus também estreia o novo sistema multimídia da montadora, que depois estará disponível nos futuros lançamentos da marca. O sistema oferece informações do veículo, do sistema de som, de conectividade (sem fios para IOS) , de streaming de conteúdo e de serviços, além de uma loja de aplicativos, que permitirá serviços como Waze, Deezer, Estapar, Porto Seguro e até o iFood.

O VW Play é composto 100% por botões virtuais, sensíveis ao toque. Esse conceito, aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento inéditos num veículo dessa categoria.

Design

“A queda rápida e fluida da coluna ‘C’ é um dos destaques do design do Nivus. As rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e os protetores de para-lamas pronunciados também contribuem para uma pegada esportiva”, revela José Carlos Pavone, Head de Design da Volkswagen para a América Latina.

O novo modelo traz também faróis e lanternas de LED, luzes diurnas de LED, detector de fadiga, chave presencial com partida do motor por botão, controle de estabilidade, câmera de ré, piloto automático adaptativo, que mantém a distância e a velocidade do veículo à frente definidas pelo motorista, e o sistema de frenagem automática de emergência.

Realidade virtual

Outro diferencial do Volkswagen Nivus é o uso massivo de realidade aumentada e virtual, desde o processo de desenvolvimento de protótipos até o showroom das concessionárias.

“Vamos utilizar a realidade virtual para mostrar o Nivus aos nossos clientes. Por meio do DDX (Digital Dealer Experience), o cliente conseguirá ver todos os detalhes do carro e 3D, usando um app desenvolvido pela Volkswagen”,destaca Gustavo Schmidt.