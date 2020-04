A Volkswagen apresentou nesta quarta-feira (29/04) o VW Play, o novo sistema multimídia da montadora que vai estrear no SUV Nivus, que chega em junho ao mercado, e depois estará disponível nos futuros lançamentos da montadora. Desenvolvido 100% na América do Sul, o sistema oferece informações do veículo, do sistema de som, de conectividade (sem fios para IOS) , de streaming de conteúdo e de serviços, além de uma loja de aplicativos, que permitirá serviços como Waze, Deezer, Estapar, Porto Seguro e até o iFood.

O VW Play é composto 100% por botões virtuais, sensíveis ao toque. Esse conceito, aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento inéditos num veículo dessa categoria.

“O VW Play é um marco tecnológico na indústria e traz uma série de benefícios para os clientes. Ele foi desenvolvido com base em pesquisas com usuários e pensado na usabilidade real do cliente. É um recurso que é a cara da Nova Volkswagen, com foco total na digitalização e que abre várias oportunidades de novos modelos de negócios para a marca”, afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina.

Telas

O VW Play, que oferece memória de 10 GB para armazenamento de dados, é composto por três telas de comando. Ele é configurado de maneira que a primeira mostra itens de conectividade, comandos do rádio e atalhos de acesso rápido (que o cliente pode escolher os mais úteis para ele). A segunda tela reúne a central de controle do veículo, com informações do computador de bordo, ajustes do painel digital e notificações dos aplicativos. A terceira concentra os aplicativos instalados no veículo.

Com o VW Play, o Active Info Display (uma exclusividade na categoria) ganha novos recursos, como a opção de exibir (dentro dos mostradores) a capa do álbum de música que está tocando ou a foto de quem está te ligando, por exemplo. Graças ao VW Play, o Nivues será o primeiro carro do mundo com o Manual Cognitivo integrado ao veículo.

O VW Play também oferece a opção de se escolher um avatar, onde é possível deixar salvo seus atalhos personalizáveis e configurações gerais do sistema. Assim, cada um ajusta o sistema da forma que achar melhor.

Espelhamento sem fio

Para os smartphones com sistema iOS, o VW Play oferece a opção de pareamento sem fio. Trata-se do primeiro carro nacional a chegar ao mercado com essa tecnologia, que, além de conveniência, colabora com a segurança, uma vez que não é preciso deixar exposto o seu celular. O VW Play também oferece conectividade com o Android Auto para celulares que usam o sistema operacional Android.

Além de reproduzir vídeos de alta definição, a tela do VW Play utiliza uma tecnologia que permite a visualização do que está sendo exibido em qualquer ângulo, ou seja, motorista, carona e passageiros do banco de trás têm a mesma nitidez de imagem. A reprodução só será possível com o veículo parado.

Wi-fi

Se você já paga uma conta de celular ou de internet sem fio na sua residência, por que ter outra conta para a internet do seu carro? Foi pensando nisso que a Volkswagen habilitou o recurso de conexão com a internet do VW Play, seja por roteamento de celular ou por um wi-fi. Ao ser conectado, o sistema oferece as mesmas funções de um dispositivo de tecnologia. Ou seja, busca músicas, baixa aplicativos, atualiza rotas no sistema de navegação...

Modo vallet

Para garantir a privacidade das informações do VW Play, o sistema tem o recurso “Modo Vallet”. Basta clicar no ícone desta função (é possível também programá-la para entrar em funcionamento automaticamente todas as vezes que se abre a porta do motorista, por exemplo) que o sistema bloqueará todas as informações. O VW Play só desbloqueará o sistema se a senha de quatro dígitos (definida previamente) foi inserida.