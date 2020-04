A Volkswagen divulgou nesta quarta-feira (15) imagens camufladas e informações do novo Nivus, SUV com perfil de cupê que chega em junho ao mercado brasileiro e, no segundo semestre, nos demais países da região América do Sul. O modelo, que ficará entre o Polo e o T-Cross, está em fase final de testes pelas estradas brasileiras e, de acordo com a Volkswagen, vai inaugurar um novo segmento no País, com design inovador e tecnologias de segmento premium.

O Nivus será equipado com o motor 200 TSI de três cilindros, flexfuel e com injeção direta de combustível, que entrega até 128 cv (94 kw) de potência máxima e 20,4 m.kgf de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas. Esse conjunto mecânico é o mesmo dos modelos Polo, Virtus e T-Cross

O Nivus, que será fabricado na planta Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), sob a Estratégia Modular MQB, foi desenvolvido totalmente pela equipe de designers e engenheiros da Volkswagen América do Sul. O SUV será maior e mais baixo que o T-Cross. Serão 4,27 metros de comprimento (contra 4,20 m do T-Cross) e 1,49 metro de altura (contra 1,57 m). A distância entre-eixos será de 2,57 metros, a mesma do Polo. Ele também será o primeiro modelo desenvolvido localmente e que será também produzido e comercializado no mercado europeu.



Design

No visual, destaque para a queda suave da coluna ‘C’, uma característica típica dos cupês e que eleva a natural esportividade do modelo. Traz faróis e as lanternas em LED, além do DRL (daytime running light) totalmente em LED, com uma assinatura visual inédita nos modelos Volkswagen. As novas rodas de liga leve de 17 polegadas completam o pacote visual exclusivo.

Graças à Estratégia Modular MQB, o Nivus oferece espaço interno com conforto para cinco ocupantes. O balanço traseiro mais pronunciado permite oferecer também um porta-malas mais generoso, com capacidade para até 415 litros -um dos maiores entre os modelos compactos, tanto no segmento de hatches quanto no de SUVs.

Infotainment

O novo sistema de infotainment, totalmente desenvolvido no Brasil, tem nome e sobrenome: VW Play. “Ele traz uma nova tela de altíssima definição e diversas funcionalidades que, definitivamente, estabelecerão um novo patamar em termos de conectividade no mercado brasileiro”, assegura a Volkswagen.

Com relação a tecnologia, o SUV vai estrear novos recursos de segurança e conforto no segmento de compactos, alguns itens disponíveis somente em segmentos superiores. Um deles é o ACC (Adaptive Cruise Control), que permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância que deseja trafegar em relação ao veículo à frente.

O Nivus inova também com o AEB (Autonomous Emergency Brake), recurso que, ao identificar o eminente risco de uma colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma, evitando, em alguns casos, qualquer dado ao veículo ou ferimento ao motorista e passageiros. O pacote de segurança traz ainda o Front Assist, sistema que, por meio de radar e sensores, monitora o tráfego e alerta o motorista, de forma sonora e visual, para evitar colisões.