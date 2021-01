O Volkswagen Taos chega ao mercado no segundo trimestre deste ano em busca da liderança do segmento de SUVs médios, com a proposta de ser a nova referência em termos de segurança, desempenho, conectividade e espaço interno, ou seja, tomar a liderança do Jeep Compass.A mensagem, de uma forma educada e sem nomear os principais concorrentes, foi anunciada durante live realizada pela montadora para revelar detalhes técnicos e tecnologias do Taos, que vai ocupar o posto de SUV médio premium, entre o T-Cross e o Tiguan Allspace. Os preços não foram revelados, mas o mercado prevê entre R$ 140 mil e R$ 170 mil.

Produzido na fábrica de General Pacheco, na Argentina, e desenvolvido sobre a Estratégia Modular MQB, o Taos tem espaço interno de sobra para cinco ocupantes, além do amplo porta-malas de 498 litros. Conforme a montadora, 88 litros maior que o do Jeep Compass. Um dos motivos é a combinação de entre-eixos longo (2.680 mm) e ótima largura (1.841 mm). O comprimento é de 4.461 mm, incluindo os 900 mm do balanço dianteiro e 881 mm do balanço traseiro. A altura total é de 1.626 mm e a capacidade do tanque de combustível, 51 litros.O ângulo de entrada é de 19 graus e o de saída, 26,3 graus, sendo 20,1 graus para transpor rampas.

Embora não reveladas, todas as versões serão equipadas com o sistema multimídia VW Play, com tela tátil de 10 polegadas, e rodas de liga leve de 18 polegadas, calçadas com pneus 215/55 R18. As suspensões são McPherson na dianteira e multilink na traseira, com barra estabilizadora. Os freios são a disco nas quatro rodas, com a eletrônica habitual.

Segurança

Nos itens de segurança, o Taos vem de série com freio de estacionamento eletromecânico, acionado automaticamente no momento em que a porta do motorista é aberta (velocidade menor do que 3 km/h) -ou por meio do botão no console. Tem ainda o assistente dinâmico de partida, que libera o freio de estacionamento automaticamente assim que o motorista pisa no acelerador. Também conta com suspensão independente nas quatro rodas, do tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira, em todas as versões.

Entre os itens de segurança exclusivos no segmento, destaque para o ACC -Controle Adaptativo de Cruzeiro com função Stop&Go. Ele possibilita que o motorista estabeleça uma velocidade e uma distância para o carro à frente -e o sistema freia e acelera o carro de modo autônomo. Outra função importante do sistema é a Frenagem autônoma de emergência (AEB) com detecção de pedestres. Na traseira, o modelo possui câmera de ré e detector de tráfego traseiro.

Outro diferencial é o Post Collision Brake que evita colisões sequenciais, ou seja, depois da primeira batida o sistema aciona o freio, impedindo que o SUV continue fazendo estrago. O Taos traz também detector de fadiga, sistema de frenagem pós-colisão e chave presencial.

Motorização

O Volkswagen Taos, que pesa apenas 1.420 quilos, será equipado com o motor 250 TSI (150 cv e 25,5 kgfm) e, conforme a montadora, oferece a melhor relação peso/torque entre os concorrentes diretos, com 55,69 kg/kgfm. E com o torque máximo disponível em uma ampla faixa, de 1.500 a 4.000 rpm. Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km/h.

A transmissão é a automática de seis marchas (AQ-250), com possibilidade de trocas sequenciais na alavanca de câmbio ou nos shift paddles do volante. Esse conjunto chega a todas as versões do Taos, acompanhado de uma alavanca iluminada.

O propulsor trabalha em conjunto com o sistema Start-stop, que desliga o motor ao parar o veículo, economizando combustível. O motorista pode desligar a função no botão "touch" do sistema de infotainment VW Play. Lá também é possível gerenciar o modo de perfil de condução: Eco, Normal, Sport ou Individual. Eles alteram parâmetros da direção, do conjunto motor/câmbio, da climatização, do ACC (Adaptive Cruise Control) e do Ambient Light -iluminação ambiente com opção de 10 cores, que percorre o painel e as portas.