Da lista de 20 lançamentos previstos até 2020, o Novo Jetta GLI, o 13º da lista de novidades da marca, chega este mês às concessionárias da Volkswagen, que revelou os primeiros detalhes da versão esportiva do sedã, mas não divulgou os preços.

O modelo é equipado com o motor 2.0 turbo de 230 cavalos, o mesmo do Golf GTI, e vai de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h. O câmbio é automatizado de dupla embreagem com seis marchas, o mesmo do Golf GTI. O Jetta GLI tem suspensão independente nas quatro rodas, que são de 18 polegadas.

Completo

Tudo é novo no GLI. Para-choques dianteiro e traseiro, grade com elementos em formato de colmeia, friso horizontal vermelho conectando os faróis, faróis Full LED do Jetta GLI, difusor e aerofólio na tampa do porta-malas.

O Novo Jetta GLI virá de série com o painel virtual, volante multifuncional de couro com shift paddles, bancos de couro (os dianteiros contam com regulagem elétrica e sistema de aquecimento – o do motorista tem três posições de memória), sistema de seleção do perfil de condução e iluminação ambiente ajustável em 10 tonalidades.

No quesito conectividade, o sedã traz o “Discover Media” com tela de 8 polegadas, que permite conectividade avançada com os smartphones por meio do App-Connect (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink) e oferece navegação integrada.

O GLI traz o “manual cognitivo” – que usa IBM Watson para responder aos motoristas questões sobre o veículo, incluindo informações contidas no manual do carro. Essa solução permite uma experiência tecnológica de interagir com o veículo.

Também é item de série o sistema de som da grife Beats, com 300 watts e amplificador digital de 8 canais. O som de alta fidelidade é fornecido por 4 alto-falantes, 2 tweeters e um subwoofer com ajustes especiais. Conforme a Volkswagen, o Jetta GLI é o único sedã médio do mercado nacional que conta com esse sistema premium de som.

Segurança

O Jetta GLI conta com controlador automático de velocidade (ACC), Front Assist com função City Emergency Braking, Sistema de Frenagem Pós-Colisão, Função de Frenagem de Manobra (RBF) e regulagem automática do farol alto (FLA). São seis airbags e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas de criança.

O modelo obteve a nota máxima de segurança em testes realizados pelo National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA (órgão de segurança nos Estados Unidos