A Volkswagen apresentou nesta quinta-feira (25) o Nivus, o principal lançamento da marca este ano, que estará nas concessionárias no início de agosto. O crossover cupê compacto terá somente duas versões – Comfortline, por R$ 85.890, e Highline, por R$ 98.290 – equipadas com o motor 1.0 turbo de 3 cilindros e 128 cavalos e 20,4 kgfm, com transmissão automática de 6 marchas. Em breve, será oferecida a configuração PCD, por R$ 72.346.

Os primeiros clientes terão benefícios na pré-venda de 1 mil unidades, iniciada nesta quinta-feira e que será totalmente digital: por meio do site, exclusivamente hoje, e, a partir de amanhã (26), na rede de concessionárias e também pelo site. Para tanto, o cliente terá de preencher o cadastro e fazer o pagamento da entrada de R$ 5 mil para efetuar a reserva. Quem comprar o Nivus agora, terá um ano sem parcelas, um ano de seguro gratuito pela Porto Seguro, um ano de mensalidades do sistema Sem Parar, um ano de Audio Book e as três primeiras revisões grátis.

Primeiro modelo da empresa desenvolvido no Brasil, de forma 100% digital, ele será exportado para toda a América Latina, além do Méxioco, e produzido e comercializado no mercado europeu. O Nivus inaugura um novo segmento no mercado, com um design inovador, que mistura elementos de SUV e linhas de cupê esportivo. Ele é o 1º "smart car" da América Latina com suas duas telas de 10 polegadas com Active Info Display e o novo infotainment VW Play. Além disso, o modelo inova com itens de segmento premium, como ACC (Adaptive Cruise Control), Frenagem de emergência, motor TSI e faróis de LED.

O Nivus, que ficará entre o Polo e o T-Cross, está entre os maiores modelos no segmento dos veículos compactos, com um porta-malas com 415 litros de capacidade, maior do que os 373 litros do T-Cross e dos 393 litros do Chevrolet Tracker. A queda rápida e fluida da coluna ‘C’ é um dos destaques do design do Nivus. As rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e os protetores de para-lamas pronunciados também contribuem para uma pegada esportiva.

Montado na plataforma MQB e produzido na fábrica Anchieta (São Bernardo do Campo), ele é mais alto que o Polo, mais comprido e com porta-malas maior que o do T-Cross. São 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita por um dos ‘botões virtuais’ do VW Play.

VW Play

O Nivus também estreia nova central multimídia, o VW Play, com novos conceitos em conectividade, streaming e serviços, que depois estará disponível nos futuros lançamentos da montadora. O sistema oferece informações do veículo, do sistema de som, de conectividade (sem fios para IOS) , de streaming de conteúdo e de serviços, além de uma loja de aplicativos, que permitirá serviços como Waze, Deezer, Estapar, Porto Seguro e até o iFood.

O VW Play é composto 100% por botões virtuais, sensíveis ao toque. Esse conceito, aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento inéditos num veículo dessa categoria. Para os smartphones com sistema iOS, o VW Play oferece a opção de pareamento sem fio e também conectividade com o Android Auto para celulares que usam o sistema operacional Android.

O VW Play, que oferece memória de 10 GB para armazenamento de dados, é composto por três telas de comando. Ele é configurado de maneira que a primeira mostra itens de conectividade, comandos do rádio e atalhos de acesso rápido (que o cliente pode escolher os mais úteis para ele). A segunda tela reúne a central de controle do veículo, com informações do computador de bordo, ajustes do painel digital e notificações dos aplicativos. A terceira concentra os aplicativos instalados no veículo.

Motor

O crossover cupê será equipado com motor 200 TSI (família EA211) de três cilindros, flexfuel e com injeção direta de combustível. Este propulsor entrega até 128 cv (94 kw) de potência máxima e 20,4 m.kgf (200 Nm) de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas. O motor 200 TSI equipa atualmente os modelos Polo, Virtus e T‑Cross

Em números, o Nivus acelera de 0 a 100 km/h em apenas 10 segundos e atinge a velocidade máxima de 189 km/h, com etanol. Com relação ao consumo de combustível, obteve, conforme normas do Inmetro, 10,7 km/l (gasolina) e 7,7 km/l (etanol) no ciclo urbano, enquanto no rodoviário os dados foram de 13,2 km/l (gasolina) e 9,4 km/l (etanol).

Versões

O Nivus traz de série em todas as configurações direção com assistência elétrica, seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), auxílio de partida em rampa (Hill Hold Control), controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), faróis de LED com função ‘Coming & Leaving home’ e DRL em LED integrado, lanternas traseiras de LED.

Traz ainda câmera de ré, volante multifuncional, ISOFIX e top tether para fixação de cadeirinha infantil, sensor de estacionamento traseiro (Park Pilot), freios a disco nas quatro rodas, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tiltdown no lado direito, saídas traseiras do ar-condicionado e USB para passageiros do banco traseiro, entre muitos outros equipamentos.

Como opcional, a versão Comfortline tem o pacote VW Play & Tech, por R$ 3.520, com piloto automático adaptativa, sistema autônomo de frenagem de emergia e volante multifuncional de couro com aletas para troca de marchas.

Para a versão topo de linha Highline, são os mesmos itens acima mais controle de cruzeiro adaptativo ACC (Adaptive Cruise Control), sistemas de frenagem autônoma de emergência AEB (City Emergency Brake), Front Assist, Post Collision Brake e ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura ‘Climatronic’.

Oferece ainda faróis de neblina em LED com função ‘Cornering Light’, revestimento dos bancos com revestimento sintético ‘Native’, rodas de liga leve de 17 polegadas, sensores de chuva e crepuscular, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros (Park Pilot), detector de fadiga, sistema KESSY (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor), entrada USB no console central dianteiro e novo volante multifuncional revestido em couro e com ‘shift-paddles’, o mesmo utilizado pelo Novo Golf na Alemanha.

Série especial

Para celebrar a estreia mundial do Nivus, a Volkswagen preparou uma série especial, a Launching edition. Baseada na versão topo de linha Highline 200 TSI, o modelo vem nas cores Vermelho Sunset ou Cinza Moonstone, com teto e espelhos retrovisores em Preto Ninja, logotipos externos em preto brilhante e belíssimas rodas de liga leve de 17 polegadas Cassino Dark com acabamento diamantado. A diferença fica por conta dos apliques laterais e do para-choque traseiro, e rack de teto, que na opção Vermelho Sunset são em chrome effect e prata, respectivamente, e na versão Cinza Moonstone assume as cores Preto Ninja e preto.

PCD

Para não criar uma nova configuração menos equipada e exclusiva para o público PCD (Pessoas com Deficiência), a Volkswagen oferecerá uma condição especial baseada na versão Comfortline. Aplicando-se o desconto de 7% de IPI e outros 10% da própria marca, o Nivus PCD custará R$ 72.346

O Nivus contará com seis opções de cores: Branco Cristal, Preto Ninja, Prata Sirius, Cinza Platinum, Vermelho Sunset e Cinza Moonstone. Estas duas últimas criadas exclusivamente para o modelo.