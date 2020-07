A Volkswagen Fox 2021chega às concessionárias da marca com novos itens de segurança. O modelo traz de série cintos de três pontos e apoios de cabeça para cinco ocupantes, além de ISOFIX, para cadeirinhas infantis. O preço do Fox 2021 parte de R$ 54.060 na versão Connect, podendo ser acrescido de R$ 210,00 do Pacote Dark II, e chega a R$ 59.630 na versão Xtreme. Ambas versões são equipadas com o motor 1.6 MSI de 104 cv e câmbio manual de 5 marchas.

Além disso, o modelo incorpora agora o sistema Top Tether, cujos ganchos ficam posicionados na parte de trás do encosto traseiro, permitindo que a cadeira infantil seja fixada, por meio de uma cinta, com mais firmeza, evitando o movimento de pêndulo para frente, em caso de uma frenagem de emergência ou mesmo em uma colisão frontal. O Fox inaugurou uma nova tendência de hatches com o teto alto no mercado brasileiro.

Equipamentos

O Fox Connect traz, entre seus principais itens de série, retrovisores com ajuste elétrico e função tilt down no lado direito, sensores traseiros de estacionamento, controle automático de velocidade, rodas de liga leve de 15 polegadas e vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico.

O Fox também já sai de linha com sistema de infotainment "Composition Touch" de 6,5 polegadas, APP-Connect (Android Auto e Apple CarPlay) e volante multifuncional com comandos do som. Como opcional, há rodas de aro 15 em tom escurecido, que harmonizam com os retrovisores externos pintados em Preto Ninja, os faróis com máscara escurecida e os tapetes adicionais em carpete - todos disponíveis dentro do pacote Dark II.

A versão Fox Xtreme vem com alguns acréscimos em relação à irmã. Além das conhecidas barras longitudinais pretas no teto, o carro possui câmera de ré, rodas de liga leve diamantadas de 16 polegadas, grade dianteira em "colmeia" e molduras nas laterais e nas caixas de rodas. Os faróis possuem máscara escurecida e seus auxiliares têm três funções: neblina, longo alcance e "cornering light.

Ainda no interior, outros detalhes se destacam como o interior escurecido, as costuras vermelhas e o volante em couro e Black Piano, que conferem ao carro um ar de esportividade. Os modelos estão disponíveis nas cores Branco Puro, Preto Ninja, Vermelho Tornado, Prata Sargas e Cinza Platinum.

Gol, Voyage e Saveiro 2021

As versões ano/modelo 2021 dos modelos Gol, Voyage e Saveiro também já chegaram às concessionárias Volkswagen. Assim como no Fox, os modelos Gol e Voyage trazem novidades nos itens de segurança. O cinto traseiro central passa a ser automático de três pontos, igual aos cintos das demais posições, e o carro passa a ter apoio de cabeça para todos os passageiros e sistema ISOFIX e Top Tether para fixação de cadeirinhas infantis.

Com foco na simplificação da oferta de versões, Gol e Voyage estão disponíveis em versão única de acabamento. Assim, oferecem três opções de motor e duas de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 cv) com transmissão manual de cinco marchas e 1.6 MSI (120 cv) com transmissão automática, o mesmo conjunto utilizado no Polo MSI e no Virtus MSI.

De acordo com a Volkswagen, as configurações com transmissão automática do Gol e do Voyage estão entre as mais acessíveis do mercado, atendendo a várias demandas de mercado, que vão desde clientes que procuram ótima relação custo-benefício e conforto a frotistas e pessoas com deficiência (PcD).

A principal novidade do Saveiro, que já possuía itens de segurança como cinto de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes na versão Cabine Dupla, é o Azul Biscay como nova opção de cor. Disponível para a versão Cross do modelo, a cor também é oferecida na linha esportiva GTS da Volkswagen, que estreou no país em março deste ano. A Saveiro também pode ser adquirida nas cores Prata Sirius, Branco Cristal, Preto Ninja e Vermelho Flash.

Além disso a Saveiro 2021 oferece uma estrutura de oferta bem racional e simplificada, com as opções Robust (Cabine Simples e Dupla), Trendline (Cabine Simples) e Cross (Cabine Dupla). As versões Robust e Trendline são equipadas com o motor 1.6 Total Flex, de até 104 cv (etanol), enquanto a versão Cross traz o motor 1.6 MSI de até 120 cv (etanol). Ambos os motores são produzidos na fábrica da Volkswagen em São Carlos (SP).

O Gol 2021 custa R$ 51.250 (1.0 Manual), R$ 57.600 (1.6 Manual) e R$ 62.600 (1.6 Automática). Já o Voyage 2021 parte de R$ 59.750 (1.0 Manual) e vai a R$ 64.350 (1.6 Manual) e a R$ 69.350 (1.6 Automática). A Saveiro 2021 começa em R$ 57.390 (Robust CS), chegando a R$ 94.300 na Saveiro Cross Cabine Dupla, com a nova cor azul Biscay.

Toda linha Gol, Voyage e Saveiro 2021 pode ser equipada com o sistema de infotainment "Composition Touch", que traz 4 alto-falantes, 2 tweeters e "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo e volante multifuncional com comando de sistema de som e do "I-System". O sistema vem também com entradas USB e para SD-card, conexão Bluetooth e permite conectividade por meio do App-connect (Android Auto e Apple CarPlay).