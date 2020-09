A VW Caminhões e Ônibus (VWCO) lançou nesta terça-feira (1º) a nova família de extrapesados, os maiores caminhões da marca de todos os tempos, que chegam ao mercado com a missão de fazer a montadora se despontar no segmento que mais cresce em vendas e no qual não atuava. Os novos gigantes - Meteor 29.520 6x4, Meteor 28.460 6x2 e o Constellation 33.460 6x4 – estreiam na era 4.0, com pacote de conectividade grátis por três anos e com o maior índice de conteúdo nacional do segmento. As novidades já estão em pré-venda por R$ 590 mil; R$ 550 mil e R$ 540 mil, respectivamente, com condições especiais de financiamento e de taxas de juros até 31 de dezembro deste ano. Duas transportadoras já encomendaram 210 unidades.

A montadora investiu R$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e na construção de uma nova linha de montagem de cabines de extrapesados na fábrica de Resende (RJ), desde a armação até o acabamento, com manufatura 4.0 em nível de automação e conectividade dos dados. Os extrapesados colocam a Volkswagen em novas categorias. "Agora temos uma linha completa de produtos que atendem o transporte de cargas de 3,5 a 125 toneladas", afirmou o presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes. “Tudo isso para oferecer a todos os clientes, dos mais variados nichos de mercado”, completou.

Do total de pesados vendidos no ano passado, 90% eram extrapesados, que têm capacidade maior de carga e são usados principalmente pelo setor agrícola no transporte de grãos, cana e grandes equipamentos. A VWCO tem apenas 12% de suas vendas voltadas a esse segmento. Com os novos produtos quer ficar próxima das fatias que detém nas vendas de caminhões médios, pequenos e grandes, que variam de 38% a 46%.

Motor

Os três novos caminhões são equipados com motor de 13 litros da nova geração MAN D26, com potência que varia de 460 a 520 cavalos de potência, com 2.300 e 2.500 Nm de torque, respectivamente. Ele foi desenvolvido e produzido no Brasil (em São Paulo), primeiro país fora do Europa a fabricá-lo. O novo sistema de injeção, em conjunto com novos pistões e o novo turbocompressor com controle eletrônico, melhoram de forma considerável a eficiência de combustão, permitindo o aumento da densidade de potência, com elevada performance, durabilidade e consumo reduzido de combustível. O potente motor está acoplado a nova transmissão automatizada Traxon de 12 e 16 velocidades.

Todos os modelos da nova família contam com dois tanques, com capacidades que variam de 630 litros (dois de 315l, em plástico) a 940 litros (dois de 470l, em alumínio), de acordo com o entre-eixo escolhido. Com exceção do off-road, todos são de alumínio. Os extrapesados VW também dispõem de tanque para 100 litros de Arla 32. Todo o sistema de combustível e de injeção foi desenvolvido para trabalhar com biodiesel.

Independentemente da cabine, o chassi é sempre o mesmo na nova família de extrapesados VW, que chega a ter 11 variações quando se pensa somente na combinação entre as duas opções de suspensão e até três dimensões de entre-eixo.

Veja as novidades

VW Meteor 29.520 6x4 (R$ 590 mil) – É o caminhão mais potente da VW Caminhões e Ônibus. Com 520 cavalos de potência e 2.500 Nm de torque, o propulsor tem mais de 130 componentes modificados para alcançar a combinação de potência, torque, redução de consumo de combustível e durabilidade. O cavalo mecânico 6x4 foi desenvolvido para o transporte rodoviário de cargas de médias e longas distâncias. Opera com Combinações Veiculares de Carga de 7 e 9 eixos, com PBTC de 57 a 74 toneladas. O novo VW Meteor traz combinação de displays coloridos e brancos. O rádio tem tela de sete polegadas e sistema multimídia opcional que permite a conexão com celulares e funcionalidades, como o acesso a mapas dos sistemas MirrorLink e CarPlay.

VW Meteor 28.460 6x2 (R$ 550 mil) – O cavalo mecânico 6x2 chega para reforçar o portfólio da empresa no transporte rodoviário de cargas de médias e longas distâncias. Conforme a montadora, a linha Meteor foi projetada para proporcionar aos motoristas uma verdadeira viagem de primeira classe. O Meteor opera com semirreboques de 3 eixos com PBTC de 48,5 a 53 toneladas. Pode atuar nos mais variados segmentos, como basculante, baú carga geral, baú frigorífico, carga seca, cegonheiro, graneleiro, porta-contêiner, sider, silo, tanque, entre outros. Tem propulsor com 460 cavalos de potência e 2.300 Nm de torque, com a nova transmissão automatizada Traxon de 12 e 16 velocidades.

VW Constellation 33.460 6x4 (R$ 540 mil) – Com PBTC e CMT de 74 e 125 toneladas, respectivamente, o modelo foi testado e aprovado em condições reais por mais de dois anos e traz a melhor solução para uma aplicação tipicamente brasileira, sob medida para o agronegócio. O novo Constellation é ideal para operações com elevada carga em estradas de asfalto e terra, tem propulsor com 460 cavalos de potência e 2.300 Nm de torque, com a nova transmissão automatizada Traxon de 12 e 16 velocidades.