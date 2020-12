A Volkswagen fez nesta quarta-feira (9) a primeira apresentação do Taos no Brasil. O novo SUV da marca será lançado no segundo trimestre de 2021, completando a gama de utilitários esportivos da montadora alemã no mercado, com a missão de concorrer com o Jeep Compass, Chevrolet Equinox e o futuro Toyota Corolla Cross. Na oportunidade, também lançou sua loja on-line, a VW e-store, por meio da qual é possível escolher a concessionária, configurar e consultar a disponibilidade de qualquer modelo da marca, realizando o pagamento de um sinal para reserva do carro e iniciar a avaliação de um seminovo na troca. O site estará disponível a partir de sexta-feira (11).

“Desenvolvido sob os conceitos de premium, único e sofisticado, o Taos une design, segurança e muita tecnologia como nenhum outro modelo no segmento de SUVs médios”, afirmou o presidente e CEO da Volkswagen na América Latina Pablo Di Si, durante live que também marcou o encontro inédito dos quatro SUVs da VW no País: Nivus, T-Cross, Taos e Tiguan Allspace, todos desenvolvidos e construídos sob a Estratégia Modular MQB. O Taos representa investimento de US$ 650 milhões na fábrica de Pacheco, na Argentina, onde será produzido e exportado para toda a região América Latina.

O Taos será equipado com o motor 250 TSI de quatro cilindros flex, turbo, injeção direta de combustível e que desenvolve 25,5 kgfm (250 Nm) de torque e 150 cv (110 kW) de potência. O motor, que é produzido em São Carlos (SP), equipa atualmente os modelos Polo GTS, Virtus GTS, T-Cross, Jetta e Tiguan Allspace. O câmbio é automático de seis velocidade. Trará novo sistema de infotainment VW Play, lançado no Nivus, além de design inédito e modernos equipamentos de segurança. Os preços não foram anunciados, mas o mercado prevê acima de R$ 140 mil.

Tecnologia

Alta tecnologia é um dos destaques do Taos. Os faróis, por exemplo, inauguram na região a mais nova tecnologia de iluminação da marca, o IQ. Light, além da nova assinatura noturna da Volkswagen. Os faróis full LED ganham em amplitude e alcance. Outro destaque do modelo é a moderna "ilha digital", composta pelo Active Info Display e pelo infotainment VW Play, em uma combinação de duas telas de 10 polegadas cada uma, inédito no segmento. O Taos também possui insertos em couro no painel e nas laterais das portas dianteiras.

Quanto à segurança, o Taos virá com diversos sistemas de auxílio à condução, como o controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com stop go & frenagem autônoma de emergência (AEB) com detector de pedestres e os detectores de ponto cego e de tráfego traseiro. Os faróis IQ. Light, associados ao Dynamic light assist e à luz de conversão dinâmica, também auxiliam para uma condução mais segura, uma vez que promovem uma melhor visão do ambiente externo ao carro.

Design

A frente do carro é marcada pela nova assinatura de luz da marca, que faz sua estreia na América do Sul. Os faróis de LED são ligados por um fio de luz, também em LED, que invade a grade e "corta" o logotipo frontal, formando uma linha horizontal moderna e elegante. Na traseira, as lanternas de LED também formam um efeito característico de modelos premium. É moderno, sofisticado, tecnológico e único.

No interior, a composição do cockpit, com o Active Info Display e o infotainment VW Play, cria uma "ilha digital" ao alcance do motorista, que pode personalizar as informações disponibilizadas de acordo com suas preferências. O painel possui inserções em couro e as luzes ambientes podem ser programadas em 10 cores diferentes.

VW Play

O VW Play é um marco em termos de tecnologia e transforma o utilitário esportivo em um smart car. Com um touch screen de 10,1 polegadas, o infotainment entrega entretenimento, conectividade, conforto e praticidade. Ele possui memória própria, de 10 GB, onde pode armazenar aplicativos à escolha do cliente, que são baixados diretamente da VW Play Apps. O VW Play ainda permite a configuração de toda a sua interface e até o agendamento das manutenções do carro.



Conectado ao VW Play, está o Active Info Display, o painel digital da VW. Ele também permite a personalização completa das informações, que são expostas em uma tela de 10,25 polegadas. Juntos, o VW Play e o Active Info Display tornam o cockpit do Taos completamente digital. Outro destaque tecnológico é o carregador de celular sem fio, que garante praticidade e conforto, em um interior do carro livre de cabos.