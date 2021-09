A Volkswagen apresentou pela primeira vez no Brasil e em outros países da América Latina os modelos 100% elétricos da família ID., o ID.3 e o ID.4. Os modelos fazem parte da estratégia da montadora de descarbonização, que visa neutralizar as emissões de CO2 até 2050, e se juntarão aos futuros carros híbridos e flex com etanol na região. Brasil e Argentina receberam as primeiras unidades do ID.3 e do ID.4, que serão apresentadas em exposições, clínicas com clientes e test drives.

A Volkswagen não informou se os dois modelos serão vendidos no Brasil. Mas, o ID.4 deve ser o primeiro escolhido por causa do crescente interesse pelos SUVs no país. A marca alemã considera o hatchback ID.3 muito baixo para o padrão das ruas brasileiras. Mesmo assim, caso também seja escolhido, o hatch ID.3 terá como concorrentes o Chevrolet Bolt, Nissan Leaf e o recém-lançado Peugeot e-208 GT.

Dependendo da configuração, um modelo ID pode entregar entre 145 cv e 299 cv de potência máxima, números equivalentes a muitos carros esportivos. Já a autonomia pode variar de 330 km a 550 km. Conforme a Volkswagen, o sistema de recarga rápida pode recuperar até 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos, considerando a recarga DC (100 kW).

Os modelos ID. contam com head-up display, com informações projetadas no para-brisa em realidade aumentada. Tanto o ID.3 quanto o ID.4 podem projetar inúmeros dados em 3D, sobre funções do veículo, recursos de segurança e até sistema de navegação.Tudo em realidade aumentada!



Montados sobre a plataforma MEB, desenvolvida exclusivamente para os carros elétricos do Grupo Volkswagen, todos os IDs têm as baterias posicionadas no assoalho do carro, permitindo um melhor aproveitamento do habitáculo. Outro fator crucial é a utilização para motorista e passageiros do compartimento, que em um carro à combustão seria ocupado pelo motor.



O ID.3 tem dimensões externas equivalentes a um modelo da classe do Golf (segmento A), porém com espaço interno similar a modelos da categoria do Passat (segmento B).

"Os clientes da nossa região podem agora conhecer o que existe de mais moderno em eletrificação da marca Volkswagen no mundo. Teremos muitas novidades para a nossa região em termos de eletrificação rumo à mobilidade sustentável", afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

A estratégia de eletrificação da Volkswagen na América Latina começou em 2019, com o lançamento do Golf GTE híbrido plug-in no Brasil. O passo seguinte foi em 2021, com a apresentação do e-up! totalmente elétrico no Uruguai. Recentemente, o Brasil foi escolhido para sediar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Biocombustíveis para mercados emergentes, com o foco em modelos híbridos-flex e a etanol.