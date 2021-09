A Volkswagen do Brasil e a Volkswagen Financial Services anunciaram a expansão do programa de carros por assinatura VW Sign & Drive para toda sua rede de 470 concessionárias no Brasil. Até agora, estava disponível somente para o Estado de São Paulo, onde foram vendidas 1.000 assinaturas em 40 pontos. Outra novidade é que o cliente também terá à sua disposição o recém-lançado Taos, o SUV premium da marca.

“Ao expandir esse serviço de assinatura para todas as concessionárias Volkswagen estamos dando um passo importante em prol da mobilidade. Durante uma fase inicial esse programa provou ser mais uma ótima opção para os clientes e para a nossa rede. É um serviço de assinatura criado para atender uma maneira contemporânea de se consumir carros”, destaca Roger Corassa, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

O programa VW Sign & Drive, em parceria com a Assobrav e com a Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services, permite que o cliente assine de forma digital, no site da VW, o serviço por um período de 12, 18 ou 24 meses e pode usufruir de um Taos ou de um T ‑ Cross, ambas nas versões Highline e Comfortline. Com relação a ausência do Nivus na lista de carros por assinatura, a Volkswagen afirmou que, no momento, decidiu privilegiar as vendas no varejo. “Há fila de espera pelo Nivus e preferímos não incluí-lo por enquanto no VW Sign & Drive”, argumentou Roger Corassa.

Os planos variam de acordo com o modelo escolhido, prazo da assinatura e franquia de quilometragem escolhida. Os valores partem de R$ 2.439 para T ‑ Cross e de R $ 3.399 para Taos (conforme tabela do mês de agosto de 2021). A montadora esclarece que preços âncora podem mudar de acordo com a cor e / ou acessórios. Estão incluídos na assinatura: documentos (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e franquia de até 2.500 km para rodar por mês, mas não cobre os custos por defeitos causados por mal-uso e não exime o cliente de pagar a franquia do seguro em caso de acidente. O programa inclui também o serviço de gestão de multas, que apenas informa ao cliente as infrações por ele cometidas. Mas quem paga a multa é o próprio cliente.

Como funciona

Será possível contratar o serviço de duas formas: on-line ou presencialmente na concessionária. De forma simples e digital, em seis passos o cliente pode assinar seu VW no www.vw.com.br/signanddrive. Para tanto, basta selecionar o modelo, customizar o plano, se cadastrar, fazer o upload dos documentos, confirmar os dados e, por último, assinar digitalmente. Após a contratação, a retirada do veículo é feita em até 45 dias corridos na loja mais próxima determinada.

O cliente também pode dirigir-se até uma concessionária Volkswagen de sua preferência, na qual contará com a ajuda do vendedor para indicar os modelos disponíveis e registrar seu na plataforma VW Sign & Drive. Depois disso, o cliente aguarda o veículo para retirar na loja que ele escolher. As manutenções selecionadas serão utilizadas em qualquer concessionária da rede Volkswagen. Ao final dos 12, 18 ou 24 meses, o concessionário pode oferecer - caso o cliente tenha interesse - um novo contrato de assinatura.

“É nossa missão proporcionar mobilidade e conveniência aos nossos clientes, e o VW Sign & Drive é exatamente sobre isso - o cliente assina o seu Volkswagen de forma fácil, simples e rápida. Temos orgulho do programa e comunicamos a expansão nacional com muita alegria ”, destaca Rodrigo Capuruço, Country Manager e Diretor-Superintendente da Volkswagen Financial Services Brasil.