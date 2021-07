O Chery Tiggo 8, produzido pela Caoa Montadora em Anápolis, vale os quase R$ 190 mil para você ter um na sua garagem? Para responder esta pergunta, o blog Sobre Rodas fez um longo teste de avaliação do SUV chinês de sete lugares. Foram mais de 3 mil quilômetros de rodovias e vias urbanas, em percursos que exigiram muito do veículo. Antes de entrarmos nos detalhes, já damos o nosso veredicto: vale a pensa. O Tiggo 8, que é vendido em versão única, a TXS turbo GDI, apresenta um ótimo custo-benefício, com vários opcionais de série e excelente conjunto motor/câmbio.

Se a primeira impressão é a que fica, o SUV da Chery já se destaca de início. Suas linhas são ousadas e modernas e chamam a atenção por onde ele passa. Visto de lado, mostra que não é um SUV pequeno. Tem 4,7 metros de comprimento (mesma medida do Tiguan, da olkswagen), 1,86 metro de largura e 1,75 metro de altura, que permite você se sentir acima da maioria dos motoristas ao seu lado. As bonitas rodas de 18 polegadas dão ainda mais beleza e imponência ao SUV.

A frente é imponente, com a imensa grade (com elementos tridimensionais) e faróis em full LED. Os para-choques dão a impressão de maior robustez. No lugar dos milhas, charmosos pequenos cubos em LED que fazem (mal, na nossa opinião) a função de DRL. A traseira está em sintonia com a atualidade no mercado de veículos premium, com as lanternas (LED) em forma de filete e escapamento de dupla saída.

Conforto

Esqueça as suas impressões (se é que ainda tem) sobre carros chineses. Estamos em outro patamar. O SUV da Caoa Chery nada deve aos veículos japoneses, coreanos ou americanos. O acabamento é primoroso, com bons encaixes e material de boa qualidade. O painel (macio ao toque) é bonito, com duas telas digitais: o quadro de instrumentos (completíssimo) tem 12,3 polegadas e a central multimídia tem 10,2 polegadas, com espelhamento de celular (Car Play e Android Auto desde junho passado). O Tiggo 8 traz chave presencial com partida do motor por botão e acionamento remoto do ar-condicionado.

O Tiggo 8 oferece ainda no console local para carregar o celular por indução. Só falta fazer o emparelhamento do celular sem a necessidade de cabo. O volante, com comandos multifuncionais e em couro, tem boa pegada, é leve quando precisa (nas manobras) e “pesado” quando se faz necessário (nas rodovias). O ar-condicionado (eficiente e de duas zonas) também é digital e bonito (lembra o dos novos Audi). Só fica difícil de visualizar seus comandos quando a luz do sol bate direto sobre ele. É o custo da beleza.

O câmbio automático (do tipo joystick) é fácil de manusear. Só engatar a ré na primeira vez que parece ser confuso, mas na segunda já se tira de letra. O freio de mão é eletrônico e ainda tem a função auto hold. Apesar do tamanho do carro, ainda é possível ter uma boa visão da traseira pelo retrovisor interno. Para manobrar e estacionar, as câmeras (de ré e de 360 graus) fazem até esquecer o porte do Tiggo 8.

Uma viagem de 10 horas não cansa o motorista e passageiros. Os sete bancos são confortáveis, com material em couro sintético. O do motorista e o do passageiro da frente têm comandos elétricos (mas sem memórias) e abraçam bem os ocupantes. Os dos passageiros da fileira do meio podem ser ajustados para oferecer maior conforto (faz a alegria dos passageiros nas viagens mais longas) e os dois da última fileira servem para distâncias mais curtas. Fizeram sucesso para levar as netas. Com os vidros fechados, o Tiggo 8 é silencioso por dentro.

Você praticamente vai ouvir o som do motor (nas acelerações mais fortes) ou do próprio carro muito bom, por sinal). Os pneus fazem ruído maior em velocidades mais altas no asfalto, mas não chegam a incomodar.

O porta-malas é de dar inveja a qualquer taxista. Com os bancos da última fila deitados, são 889 litros de espaço. Levantados, sobram ainda 193 litros. Dá para levar algumas sacolas para aquele passeio. A abertura ou fechamento é automática pela chave presencial, comando no painel ou passando o pé por debaixo do carro (que, no modelo avaliado, não funcionou tão bem). O interior tem ainda ambientação em LED (pode escolher a cor da sua preferência) e traz teto solar panorâmico, com abertura elétrica.

No quesito segurança, o Tiggo 8 também faz bonito. Embora grande, tem ótima estabilidade (a suspensão dianteira é McPherson e a traseira é Multilink), mesmo quando é exigida uma aceleração maior, como em ultrapassagens. Não há sustos em curvas, embora nunca deva se esquecer que você está dirigindo um SUV. Os controles eletrônicos estão quase todos lá para garantir isto. Quase todos porque sentimos a falta do piloto automático adaptativo, que permite você regular a distância que seu carro deve ficar em relação aos da sua dianteira. Os retrovisores têm alertas (mostrados também no painel) de pontos cegos. Os freios, grandes e com assistências eletrônicas, são a disco e ventilados na dianteira. Pode confiar: freiam bem e têm assistência para descidas em rampas.

Outros equipamentos estão presentes como seis airbags, câmera 360º e cintos de três pontos com apoio de cabeça para todos os ocupantes. Destaque para as cinco estrelas que o Tiggo 8 ganhou no teste de impacto do C-NCAP (instituto chinês similar ao Latin NCAP). As rodas de aro 18 têm pneus grandes e borrachudos (medidas 235/55) e aguentaram bem as deformações do asfalto ou aquelas lombadas vista em cima da hora, sem maltratar os ocupantes do carro.

Bebe muito?

Você deve estar se perguntando: e a motorização? Deixamos por último de propósito. Aqui, a Chery também acertou em cheio no Tiggo 8 com o motor 1.6 turbo de injeção direta, com bons 187 cavalos de potência e 28 kgfm de torque. Isso com um eficiente câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. Não tem aletas atrás do volante para a troca manual de marchas, que você pode fazer pelo câmbio joystick, mas é algo que não faz falta alguma.

A potência e torque são mais do que suficientes para despertar o SUV de sete lugares e fazer ultrapassagens com segurança. Fizemos isso muito. Muito mesmo. No trajeto de ida e volta de uns 3 mil quilômetros pela BR-153, toda de pista simples e com vários trechos em condições ruins, parece que ultrapassamos toda a frota de caminhões de Goiás e do Tocantins. É uma loucura. Mas o motor do Tiggo 8 deu conta do recado. Não faltou fôlego nas acelerações e nas retomadas. Basta pisar com mais vontade no pedal do acelerador. Se precisar, tem ainda o modo sport que pode ser acionado no painel. O carro fica ainda mais esperto.

O único senão é que o motor do Tiggo 8 é movido apenas a gasolina. Poderia ser flex. O consumo declarado pela fábrica é de 9 km/l na cidade e 12 km/l na rodovia. Na nossa viagem, cravou média de 10 km/l na estrada. Isto com o SUV pesado, levando quatro pessoas, cinco malas, ar-condicionado gelando o tempo todo e tendo de ultrapassar mais caminhões do que a frota dos Correios. O tanque é de 51 litros, o que dava autonomia de 420 a 450 quilômetros antes de entrar na reserva. Numa viagem longa como a nossa, talvez um tanque de 60 litros cairia melhor. Mas, isso pelo menos exigiu paradas em intervalos menores para o breve descanso (que, aliás, o carro te “avisa” sobre esta importante necessidade).