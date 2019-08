As vendas de automóveis e comerciais leves, que representam mais de 90% do setor automotivo, cresceram 11,4% em julho ante igual mês de 2018, com 232,2 mil emplacamentos. De acordo com Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), de janeiro a julho, foram 1,481 milhão de unidades vendidas, crescimento de 10,9% em relação a igual intervalo de 2018.

Em julho, conforme a Fenabrave, o Chevrolet Onix manteve a liderança com 20.071 unidades vendidas, volume mais que o dobro dos emplacamentos do segundo colocado o Hyundai HB20, com 9.205. O terceiro lugar ficou com o Ford Ka (9.076). Veja o ranking abaixo.

Veículos

Quando considerados os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, a venda de veículos novos cresceu 12% em julho ante igual mês do ano passado. Foram 243,6 mil unidades vendidas no mês. É o maior resultado para julho desde 2014.

O volume, se comparado a junho, também apresenta expansão, de 9,1%. No acumulado do ano, os emplacamentos somam 1,551 milhão de unidades, avanço de 12,1% em relação a igual intervalo do ano passado e no maior volume para o período desde 2014. O desempenho parcial de 2019 supera a projeção da Fenabrave para o ano todo, de alta de 8,3% sobre 2018, para 2,78 milhões de veículos vendidos.



Confira a lista

1. Chevrolet Onix - 20.071

2. Hyundai HB20 - 9.205

3. Ford Ka - 9.076

4. Chevrolet Prisma - 8.377

5. Renault Kwid - 8.070

6. Volkswagen Gol - 7.275

7. Fiat Strada - 7.021

8. Fiat Argo - 6.610

9. Fiat Toro - 6.612

10. Volkswagen Polo - 6.199

11. Jeep Compass - 6.171

12. Toyota Corolla - 5.936

13. Jeep Renegade - 5.790

14. Hyundai Creta - 5.307

15. Nissan Kicks - 5.299

16. Fiat Mobi - 4.702

17. Ford Ka Sedan - 4.572

18. Honda HR-V - 3.856

19. Toyota Hilux - 3.855

20. Volkswagen Virtus - 3.811