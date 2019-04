A Fiat apresenta o primeiro vídeo do Argo Trekking, que começa a revelar a versão aventureira do compacto, que será lançada no final do mês. O modelo vai, segundo a marca italiana, completar a família e consolidar o sucesso do modelo, que terminou o último ano em oitavo lugar entre os veículos mais vendidos do mercado brasileiro. Neste início de 2019, o modelo se posiciona entre os cinco carros mais comercializados do País.

No final de março, a montadora revelou apenas uma imagem da nova versão, mas não divulgou mais detalhes. Pela imagem divulgada, destaque para um aplique preto no meio do capô semelhante ao usado em versões dos Jeep Renegade e Compass. Spoiler e retrovisores são pretos. Também há outro aplique preto brilhante no teto. Rodas pintadas de preto aro 15, faróis com máscara negra e adesivos com o nome Trekking logo acima das saias completam o pacote visual.

Há informações, ainda não confirmadas pela Fiat, que o Argo Trekking terá motor 1.3 Firefly que desenvolve 109 cavalos de potência e 14,2 kgfm quando abastecido com etanol. A versão deverá ser equipada com um câmbio automático CVT (continuamente variável).