A Troller lança este mês o T4 Trail, nova versão do utilitário equipada com acessórios exclusivos que ampliam a capacidade do veículo para enfrentar terrenos fora de estrada severos. O modelo, que será vendido por R$ 144.990, vem com para-choques off-road, snorkel, alargadores de para-lama e protetores de aço dianteiro e traseiro, além da identificação Trail na coluna central, oferecidos pela primeira vez como itens de série na linha.

O para-choque off-road, feito com estrutura e ponteiras de aço, vem com suporte de manilha e preparado para a instalação de guincho. Os alargadores de para-lama protegem a carroceria e ampliam o espaço da caixa de roda. Já o snorkel permite a travessia de rios e trechos alagados com mais segurança.

Os novos acessórios são na cor cinza fosco, combinando com as nove opções disponíveis na carroceria: Branco Diamante, Vermelho Arizona, Amarelo Dakar, Preto Mendoza, Prata Geada, Azul Maresias, Verde Maragogi, Cinza Moscou e Vermelho Toscana.

O Troller Trail é o primeiro produto a passar pelo ModCenter, centro de modificação recém-inaugurado na fábrica da marca em Horizonte, no Ceará. A instalação, com 230 metros quadrados, é resultado de um novo programa de investimentos realizado pela Troller para diversificar sua linha e ampliar a oferta de modelos.

Equipamentos

O modelo é equipado com motor Ford Duratorq 3.2 Diesel de cinco cilindros, com 200 cv, câmbio manual de seis marchas e tração 4x4 com reduzida, de acionamento eletrônico. A carroceria em compósito especial, imune à ferrugem, e o chassi de longarinas com perfil retangular garantem alta resistência para rodagem todo-terreno. Entre os atributos estão os ângulos de entrada e saída de 51º, o ângulo de transposição de rampa de 30º e a capacidade de transpor aclives com até 45%.

Ele vem com suporte para gancho de reboque traseiro removível, pontos de ancoragem dianteiros para ganchos do tipo manilha, lanterna traseira de LED hermeticamente selada que evita infiltrações e preparação no painel para instalação de dispositivos de navegação off-road. A cobertura do assoalho em borracha, com escoamento, permite a lavagem da cabine.

O veículo é equipado com ar-condicionado digital de dupla zona, travas e vidros elétricos, teto solar panorâmico, computador de bordo com sete funções, direção com ajuste de altura, alarme e travamento elétrico da tampa de combustível. A central multimídia da JBL Harman, com tela de 6,5 polegadas, entrada USB e conexão Bluetooth, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.