A linha 2021 do Toyota Yaris chega ao mercado com uma novidade: a edição especial, batizada de S, que é limitada a 450 unidades, com preço de R$ 89.990. Oferecida unicamente com carroceria hatch, a série é equipada com itens internos e externos exclusivos, entre os quais rodas de 16 polegadas com desenho inédito, farol com projetor e detalhe em vermelho, lanterna traseira em LED, exterior com filetes em vermelho, bancos em couro com costuras vermelhas e teto solar.

Disponível em três cores - preto, cinza metálico e branco perolizado -, o Toyota Yaris S 2021 traz de série central multimídia com Android Auto e Apple Car Play. O sistema de infotenimento é compatível com smartphones e permite acesso a Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music e WhatsApp, bem como oferece funções de ligação e mensagens de texto.

O Yaris S também possui computador de bordo, volante multifuncional, controles de estabilidade e tração (TRC), assistente de partida de rampa, direção elétrica, ar-condicionado automático, faróis com regulagem elétrica, faróis de neblina, controlador de velocidade de cruzeiro e chave presencial com botão de partida.

O modelo é equipado com o motor 1.5 flex de 110 cv de potência a 5.600 rpm, com etanol, e 105 cv à mesma rotação com gasolina. O torque é de 14,9 kgfm com o combustível vegetal e de 14,3 kgfm com o derivado do petróleo, sempre a a 4.000 rpm. A transmissão é automática CVT com sete marchas simuladas.

As demais versões não sofreram alterações, mas os preços de toda a gama foram reajustados com a chegada da linha 2021.

Preços e versões

Yaris Hatch

XL Live manual: R$ 68.490

XL Live CVT: R$ 69.990

XL Plus Connect: R$ 78.690

XS Connect: R$ 84.790

X-Way Connect: R$ 88.790

S: R$ 89.990

XLS Connect: R$ 89.990

Yaris Sedã

XL Live manual: R$ 69.990

XL Live CVT: R$ 69.990

XL Plus Connect: R$ 81.790

XS Connect: R$ 87.790

XLS Connect: R$ 93.790