Com novidades em tecnologia e design, a Toyota lança a linha Yaris 2020 que chega este mês às concessionárias da marca. O modelo continua sendo oferecido em 11 versões, incluindo a X-Way, disponível apenas para a carroceria hatchback, com preços a partir de R$ 66.490 até R$ 83.990.

A principal novidade está em conectividade. A partir da versão XL Plus Tech, o Yaris 2020 passa a contar com os sistemas Android Auto e Apple Car Play integrados na central multimídia. Clientes da linha Yaris 2019, também a partir da versão XL Plus Tech, podem atualizar o sistema de seus veículos. O serviço tem um custo de R$ 429,99, já incluindo.

No design, a maior mudança está na versão aventureira urbana X-Way, que agora será oferecida em três opções de cores dual tone. São elas: preto e branco, preto e vermelho e preto e cinza. Para incrementar o estilo e visual mais esportivo, a versão recebeu novas rodas diamantadas em tons mais escuros.

Disponíveis nas carrocerias hatch e sedã, o Yaris segue equipado com motores 1.3 Dual VVT-i, entregando 101 cv a 5.600 rpm, quando abastecido com etanol, e 94 cv, a 5.600 giros, com gasolina, e o 1.5 litros Dual VVT-i, que rende 110 cv de potência a 5.600 rpm, com etanol, e 105 cv, a 5.600 giros, com gasolina. As opções de transmissões são automática CVT ou manual de seis velocidades.

Para o público PcD. a Toyota mantém a versão de entrada XL abaixo de R$ 70.000,00, tornando possível a compra com isenção de IPI e ICMS, conforme determina legislação vigente.

Equipamentos

Desde a versão de entrada XL com câmbio manual, a linha 2020 do Toyota Yaris traz de série computador de bordo, comandos no volante, controle de estabilidade (VSC), tração (TRC), freios com sistema ABS e assistente de partida em rampa (HAC). Além disso, o modelo também é equipado com direção eletro assistida progressiva (EPS), ar-condicionado, faróis com regulagem elétrica, e os obrigatórios airbags duplos dianteiros. A versão XL com câmbio CVT adiciona itens como controle de velocidade de cruzeiro e função Eco Driving do computador de bordo.

A partir da versão XL Plus Tech, o cliente terá rodas de liga leve 15’’, descansa-braços traseiro, detalhes internos na cor prata, ar-condicionado automático e digital, chave inteligente presencial, Smart Entry e sistema de partida sem chave tipo Start Button.

Já a versão XS contempla todos os equipamentos da XL Plus Tech, adicionando manopla do câmbio e revestimento das portas em couro, grade com detalhes cromados, roda de liga leve de 15” dual tone (preto e prata), bancos de couro, retrovisor externo com rebatimento elétrico, câmera de ré, tapetes em carpete e computador de bordo com tela de 4.2” com tecnologia TFT.

A versão X-Way, além de todos os itens da XS, ganha um visual diferenciado e exclusivo com a pintura dual tone e novo design de roda, além de rack no teto, apliques de para-choque e para-lama, frisos nas laterais e logotipo X-Way na parte traseira. O nome da versão, de grafia personalizada, também aparece estampado nos tapetes do motorista e passageiro dianteiro.

Para a versão topo de linha XLS, o modelo oferece teto solar, sensor de chuva, maçanetas cromadas, faróis projetores com lâmpadas halógenas, lanternas em LED e sete airbags, adicionando aos dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelhos para o motorista.

Preços do Yaris 2020

Yaris XL 1.3 MT – R$ 66.490

Yaris XL 1.3 CVT – R$ 68.590

Yaris XL Plus Tech 1.3 CVT – R$ 71.990

Yaris XS 1.5 CVT – R$ 77.990

Yaris X-Way 1.5 CVT – R$ 81.990

Yaris XLS 1.5 CVT – R$ 83.990

Yaris Sedã XL 1.5 MT – R$ 68.490

Yaris Sedã XL 1.5 CVT – R$ 69.990

Yaris Sedã XL Plus Tech 1.5 CVT – R$ 75.190

Yaris Sedã XS 1.5 CVT – R$ 80.990

Yaris Sedã XLS 1.5 CVT – R$ 85.990