Os produtores rurais de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Tocantins já podem comprar a picape Toyota Hilux e os SUVs SW4 e Corolla Cross pagando com grãos de soja e milho, considerando o valor de mercado das sacas - unidade de medida de peso de leguminosas e cereais. O novo canal de vendas diretas, denominado Toyota Barter, foi reestruturado com equipes especializadas nas concessionárias localizadas nestes estados. A Toyota ainda estuda expandir a atuação deste modelo de negócio para outros estados, dentre eles Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Para realizar as operações entre clientes e as revendas autorizadas de maneira ágil e segura, a montadora conta com o suporte da NovaAgri, que é responsável pela coleta e validação dos dados dos clientes, atestando sua regularidade na originação de grãos e tributária. Além disso, os interessados em renovar suas frotas ou adquirir um carro novo serão submetidos a verificações de certificações ambientais de produção rural para garantir a comercialização de grãos de plantio sustentável e reforçar a missão da montadora de neutralizar seus impactos ambientais até 2050.

“O Toyota Barter teve início como um projeto piloto em 2019, portanto, é o primeiro canal de vendas do Brasil a aceitar grãos na compra de um carro. Agora, temos a oportunidade de oficializar esta facilidade para o agronegócio e expandir a presença da Toyota e contribuir de maneira importante para esse que é um dos principais setores econômicos do nosso País”, afirma José Luis Rincon Bruno, gerente de Vendas Diretas da Toyota do Brasil.

“O agronegócio é um mercado de grande potencial competitivo e com o Toyota Barter conseguimos oferecer uma facilidade única para produtores que sempre viram a Hilux como um objetivo pessoal ou para seus negócios. Estamos trabalhando para expandir ainda mais nossa presença no Brasil”, diz Fabricio Mazaia, vice-presidente Executivo Comercial e de Operações da NovaAgri.