A Toyota lançou a linha 2019 do Prius, o híbrido mais vendido no mundo e, no Brasil, com mais de 6 mil unidades comercializadas. O Prius chega por R$ 128.530 com visual renovado, nova central multimídia, porta-malas maior, novo acabamento interno, novas lanternas, faróis e rodas escurecidas. As entregas começam a ser realizadas ao longo do mês de agosto.

Com linhas mais suaves, o Prius ficou bonito. Na frente, os faróis estão mais afilados e o para-choque tem uma superfície mais lisa e abertura mais esportiva, que lembram o Mirai. Na traseira, as lanternas também são novas e horizontais, invadindo a tampa do porta-malas.

O conjunto mecânico é o mesmo. O Prius 2019 é equipado com o motor 1.8 a gasolina de 98 cavalos, aliado a um elétrico, de 72 cv. A potência combinada é de 122 cv. De acordo o Inmetro, o modelo faz 18,9 km com um litro de combustível na cidade. O câmbio é automático tipo CVT. A Toyota dá garantia de 8 anos para o sistema híbrido (bateria híbrida, inversor/conversor, módulo de controle de bateria híbrida e módulo de controle de energia.

Interior

No interior, o painel ganhou acabamento todo preto. O modelo tem uma nova central multimídia com tela de sete polegadas e novas funções de Pinch Out, Pinch Close e Flick, a mesma que da Hilux e SW4, que oferece um sistema de espelhamento do conteúdo de smartphones por meio dos aplicativos MirrorLink e Miracast. Ainda não há Android Auto ou Apple CarPlay. Mas manteve a câmera de ré e GPS integrado.

O painel de instrumentos ganhou monitor de pressão dos pneus. O estepe passou a ser um pneu de emergência, mais fino. Isso possibilitou a a ampliação 30 litros extras no porta-malas, chegando aos 442 litros.

O Prius 2019 conta agora com oito posições de ajuste elétrico do banco do motorista, que antes eram quatro, e manteve head-up display, bancos de couro com sistema elétrico de aquecimento, partida por botão, carregador sem fio para smartphones, freio de mão com acionamento elétrico por botão, ar-condicionado automático de duas zonas e projeção de informações no para-brisa em 3D.

A linha Prius 2019 ganhou duas cores novas – vermelho rúbio e azul lazulli – e continua sendo oferecido com o branco polar, branco perolizado, prata galáctico, cinza granito e preto atitude.