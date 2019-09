A Toyota lançou o Corolla 2020, o sedã médio mais vendido no Brasil nos últimos cinco anos consecutivos (e o carro mais comercializado do mundo), que chega às concessionárias no dia 12 de setembro com preços a partir de R$ 99.990 até R$ 124.990. Tudo é novidade na 12ª geração do Corolla, mas a principal é a versão híbrida flex, tecnologia desenvolvida no Brasil e inédita no mundo, que combina três motores, dois elétricos e um a combustão com utilização de gasolina e etanol.

A versão híbrida flex está disponível apenas na configuração topo de linha, Altis, e sai pelo mesmo valor do modelo com motor a combustão 2.0, ou seja R$ 124.990. Mas há a opção do pacote Premium, que adiciona R$ 6 mil ao valor e traz outros itens como painel com acabamento bicolor (preto e bege), ar-condicionado de duas zonas, sensor de chuva, banco do motorista com ajustes elétricos, retrovisores laterais retráteis e teto solar.

Além disso, a linha 2020 do Corolla adota a nova plataforma da marca,batizada de GA-C, uma vertente daTNGA, que já serve ao Camry, Prius e o novo RAV4. Com ela, o centro de gravidade do sedã ficou 1 cm mais baixo. O modelo 2020 está 1 cm mais comprido (4,63 m) e a carroceria, 2 cm mais baixa (1,45 m). A distância entre eixos, de 2,7 m, não mudou, assim como o volume do porta-malas (470 litros).

Traz ainda design renovado, melhor acabamento, motor 2.0 mais poderoso, nova caixa CVT e oferece sistemas de segurança ativa, também pela primeira vez no segmento. O tanque de combustível diminuiu. Antes com 60 litros em todas as versões, agora as equipadas com motor 2.0 têm 50, enquanto a híbrida tem 43 litros.

Motorização

Na versão híbrida flex, o Corolla 2020 é equipado com dois motores elétricos de 72 cavalos de potência e 16,6 kgfm de torque totais e um a combustão, 1.8 flex de ciclo Atkinson com 101 cavalos com etanol e 98 cavalos com gasolina, e 14,5 kgfm de torque independentemente do combustível utilizado. A garantia do conjunto híbrido é de 8 anos, embora a do carro seja de 5 anos.

Os motores elétricos são recarregados pelo motor a combustão e pela recuperação de energia, que transforma a energia cinética gerada pelas desacelerações e pelos freios regenerativos em elétrica. Não precisa fazer recarga em tomadas.

De acordo com a Toyota, com gasolina, o Corolla híbrido roda 14,5 km/l na estrada e 16,3 km/l na cidade. Com etanol, os números caem para 9,9 km/l na estrada e 10,9 km/l na cidade. No caso dos híbridos, o consumo urbano é sempre o melhor pelo uso mais frequente do motor elétrico. Em estradas o motor a combustão é mais exigido.

O modelo também estreia o motor 2.0 16V flex inédito, chamado de Dynamic Force, que opera em ciclo Atkinson e não no Otto. São 177 cv de potência com etanol e 167 cv com gasolina a 6.600 rpm, e um torque máximo de 21,4 kgfm entregue a 4.400 rotações com ambos os combustíveis. Na comparação com o antigo 2.0 flex (154 cv e 20,7 kgfm com etanol), o novo motor é 15% mais potente e 9% mais econômico do que a geração anterior.

No Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, o novo 2.0 foi cerca de 10% melhor que o antigo. Na cidade, fez 11,6 km/l com gasolina e 8 km/l com etanol, enquanto as médias na estrada foram de 13,9 km/l e 9,7 km/l, respectivamente.

A Toyota também trocou o câmbio CVT anterior de sete marchas simuladas por uma nova caixa CVT com dez relações virtuais e engrenagem na primeira marcha. A transmissão promete mais eficiência e melhores arrancadas em 1ª marcha por ter uma engrenagem mecânica acoplada. A suspensão traseira é agora independente por braços duplos. Outra mudança é o centro de gravidade, que baixou 1 centímetro com a redução de 3 cm na altura.

Visual e interior

No design, o sedã traz linhas mais sinuosas. Faróis e lanternas (de LEDs na Altis) têm curvas internas, enquanto os para-choques receberam vincos nas extremidades. As colunas dianteiras e traseiras estão mais finas, e na dianteira a ampla entrada de ar escura domina o visual. Segundo a Toyota, a estrutura está 60% mais rígida.

Por dentro, o novo Corolla está mais refinado com melhor acabamento. Painel e portas trazem peças de superfície macia ao toque. O Corolla está disponível em 7 cores diferentes: branco sólido, branco perolizado, preto, prata, vermelho, marrom e cinza.

Versões e equipamentos

Desde a versão de entrada GLi (R$ 99.990), o Corolla é equipado com direção elétrica, 7 airbags (frontais, laterais, de cortina e um de joelho para o motorista), sistema Isofix de fixação de cadeirinhas infantis, controles eletrônicos de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas.

Há também nova central multimídia, cuja tela de oito polegadas fica em destaque no alto do painel, com conectividade Android Auto e Apple Carplay, câmera de ré, direção elétrica, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, faróis com luzes diurnas de LED e tela TFT de 4,2 polegadas colorida no quadro de instrumentos. As rodas têm 16 polegadas.

A versão intermediária XEi (R$110.990) acrescenta faróis de neblina em LED, chave presencial para entrada no veículo e partida do motor, aletas para troca de marchas atrás do volante, modo de condução Sport, retrovisor interno eletrocrômico, piloto automático, ar-condicionado automático, acabamento com partes de couro preto e rodas de 17 polegadas.

A topo de linha Altis 2.0 (R$ 124.990) adiciona lanternas e faróis de LED e o pacote Toyota Safety Sense, com piloto automático adaptativo, faróis com facho alto automático, assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual e frenagem automática, e alerta para mudança involuntária de faixa.

Há ainda um pacote premium de série com ar-condicionado de duas zonas, banco do motorista com regulagens elétricas, retrovisores externos com rebatimento elétrico, teto solar elétrico e sensor de chuva.

Na versão híbrida (R$ 124.990), este último pacote, com preço de R$ 6 mil, é opcional e não há paddle shifts, mas o quadro de instrumentos é digital.