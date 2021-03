O Toyota Corolla Cross, o SUV do veículo mais vendido do mundo e líder de sua categoria há seis anos no Brasil, chega às concessionárias da marca na próxima quinta-feira (25/03). O novo SUV da Toyota, que foi lançado nesta quarta-feira (11), será oferecido em quatro versões, das quais duas com opções de motor flex a combustão (XR a R$ 139.990 e XRE a R$ 149.990) e duas configurações híbridas que combinam três motores, dois elétricos e um a combustão com tecnologia flex (XRV a R$ 172.990 e a topo de linha XRX a R$ 179.990), que devem responder por 30% das vendas.

Além destas versões, o Corolla Cross tem uma edição especial de lançamento chamada de “Special Edition”, baseada na versão topo de linha XRX Hybrid com preço de R$ 183.980, e limitada a 1.200 unidades. Nesta configuração, ele oferece mais equipamentos, como carregador por indução para celular (wireless charger) e alguns acessórios, tais como estribo lateral, soleira nas portas e bandeja do porta-malas. As versões a combustão do Corolla Cross terão cinco anos de garantia e as híbridas, oito anos. Ele também será oferecido no Kinto One, serviço de locação e gestão de frotas da Toyota com foco em clientes corporativos.

Produzido na fábrica de Sorocaba e com a meta de venda de 3.500 unidades por mês, o novo SUV médio da Toyota é montado sobre a plataforma GA-C, baseada na filosofia TNGA, a mesma do Corolla sedã, do Prius e do crossover Lexus UX250h. O novo SUV da Toyota entrega amplo espaço interno, conforto, alto nível de segurança, dirigibilidade e capacidade de carga, enquanto o sistema híbrido oferece silêncio a bordo e economia de combustível. O modelo chega para acirrar a concorrência no segmento de SUVs médios, no qual está o líder Jeep Compass e, em breve, chegarão os novos Volkswagen Taos e Renault Captur que desembarcam até junho no mercado brasileiro.

Motorização

O Corolla Cross nas versões XR e XRE é equipado com o motor 2.0L Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de ciclo Atkinson Flex, que rende 177 cv de potência a 6.600 rpm, quando abastecido com etanol, e 169 cv, a 6.600 giros, com gasolina. O torque máximo abastecido com etanol ou gasolina é 21,4 kgf.m a 4.400 rpm. A transmissão é CVT com simulação de 10 marchas, sendo a primeira por engrenagem mecânica.

Já as versões híbridas são equipadas com três motores, dois elétricos e um à combustão com tecnologia flex, acoplados ao câmbio transeixo que funciona similar a um CVT. O Corolla Cross é o segundo veículo híbrido flex do mundo e produzido no Brasil. O sistema híbrido da Toyota combina um motor a gasolina de 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, com 101 cv de potência a 5.200 giros quando abastecido com etanol, e 98 cv também a 5.200 rpm, quando abastecido com gasolina, e 14,5 kgf.m de torque a 3.600 rpm (abastecido com etanol ou gasolina).

Ele funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgf.m de torque. O modelo possui sistema de freios regenerativos, que acumula a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica, alimentando a bateria híbrida. Isso garante maior autonomia ao modelo no modo elétrico, também contribuindo para economia de combustível.

Segundo o INMETRO, o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 13,9 km/l na estrada e 17 km/l na cidade quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 9,6 km/l na estrada e 11,8 km/l na cidade. A marca reduziu o tanque de combustível em comparação com o Corolla sedã. Nas versões 2.0 flex, são 47 litros no SUV (ante 50 litros no sedã). Já o Corolla Cross Hybrid traz tanque de apenas 36 litros, o que reduz a autonomia na comparação com os 43 litros do sedã 1.8.

Design

Robusto e elegante, o novo Corolla Cross traz grade trapezoidal dupla que transmite aparência ampla e forte. A grade superior, pintada em cinza escuro e em formato de colmeia, ao melhor estilo do Lexus, acomoda a logomarca Toyota, Nas versões híbridas, a moldura da grade é na cor prata e o acabamento da logomarca Toyota é na cor azul. A grade inferior em plástico preto remete ao off-road e conta com os faróis de neblina em LED para todas as versões.

O para-choque tem grandes vincos. Na versão de entrada, os faróis são de halogêneo, enquanto nas demais versões são de LED. Já as versões híbridas contam com acabamento na cor azul também nos faróis. Além disso, toda a linha conta com luzes diurnas, o Daytime Running Lights – DRL. De lado, o Corolla Cross tem a linha de cintura quase horizontal. Na tampa traseira, o nome “Corolla” aparece bem pequeno e o “Cross” bem grande. O spoiler traseiro busca dar dinamismo ao estilo.

O modelo tem 4.460 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.620 mm de altura e 2.640 mm de distância entre eixos, enquanto o volume do porta-malas é de 440 litros. As cores disponíveis para o novo Corolla Cross são Branco Polar (sólido), Branco Lunar Perolizado, além das cores metálicas: Preto Infinito, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Vermelho Granada e a nova e exclusiva cor Azul Netuno.

Interior

O interior do Corolla Cross segue o padrão do sedã, com pequenas diferenças. No SUV, todo o acabamento é disposto horizontalmente até se conectar com as portas. O console central também tem espessura mais grossa e é sustentado por duas hastes nas extremidades com acabamento na cor prata. Destaques para as maçanetas internas das portas e os difusores de ar no painel central com acabamento na cor prata.

O novo SUV da Toyota oferece três tipos de acabamento dos bancos. A versão XR traz partes revestidas de tecido preto. Já as versões XRE e XRV Hybrid contam exclusivamente com partes revestidas de couro e material sintético preto, enquanto a versão topo de linha XRX Hybrid é dotada de partes revestidas de couro e material sintético bege. O volante de três raios com controles de áudio e computador de bordo tem acabamento em couro. A versão XRE ainda conta com aletas para trocas de marcha (paddle shift).

Dirigibilidade

O Corolla Cross traz uma estrutura leve, porém, super-rígida, com baixo centro de gravidade, e oferece uma excelente combinação de agilidade de condução e conforto. Os engenheiros da Toyota fizeram melhorias na carroceria para proporcionar ainda mais rigidez torcional e dirigibilidade ao SUV. Outro ponto que aprimorou a estrutura do carro foi a colocação de suportes que ligam a torre de suspensão do braço esquerdo e do braço direito. A tampa traseira também recebeu reforços em sua estrutura.

O campo de visão também foi privilegiado. Sua posição de dirigir elevada tornou esse campo de visão 120 mm mais alto do que o Corolla sedã. Além disso, foram colocados espelhos retrovisores nos painéis das portas e o estreitamento da coluna A em 7 mm (na comparação com o sedã), o que além de ajudar na visibilidade, contribui também para a redução do ruído do vento, aumentando o silêncio a bordo. Também foram colocados isoladores de som adicionais no cofre do motor, no teto, no assoalho e em partes das portas que garantiram também menos vibração.

Suspensão

O Corolla Cross conta com suspensão dianteira independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora – como no sedã – no entanto, com diferenças que garantem uma melhor dirigibilidade para um SUV. Já a suspensão traseira é do tipo eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

Mais um ponto a favor da dirigibilidade do modelo é que ele tem o menor raio de giro da categoria, sendo possível realizar uma manobra de 180º em apenas 10,4 m, contribuindo para realizar balizas e circular por ambientes com espaço restrito, como estacionamentos de shoppings e de prédios.

Segurança

O Novo Corolla Cross chega recheado de equipamentos de segurança passiva e ativa. Desde a versão de entrada XR, já vem equipado com sete airbags , câmera de ré com projeção na central multimídia (as versões XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid contam ainda com linhas guias dinâmicas), controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração, sistema de assistência ao arranque em subida, sensor de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, faróis de neblina dianteiros em LED, luz de frenagem emergencial automática, alarme volumétrico e sistema universal Isofix para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos.

As versões XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid ainda trazem limpador do para-brisa com sensor de chuva, enquanto as versões híbridas possuem sensor de estacionamento dianteiro, alerta de ponto cego e alerta de tráfego traseiro.

Além dessas tecnologias de segurança passiva, o destaque do Corolla Cross é seu pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense, disponível nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid. As tecnologias incluídas nesse pacote são: Sistema de Pré-Colisão Frontal, Sistema de Assistência de Permanência de Faixa, com função de Alerta de Mudança de Faixa, Faróis altos automáticos e Controle de Cruzeiro Adaptativo.

Preços e equipamentos

Toyota Corolla Cross 2.0 XR (R$ 139.990): ar-condicionado automático, sete airbags, volante em couro, bancos em tecido, retrovisores elétricos com luzes de direção e rebatimento elétrico, painel de instrumentos com tela de 4,2", banco do motorista com ajuste de altura, chave canivete, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, direção elétrica, entrada USB na parte traseira, faróis halógenos com acendimento automático, luzes diurnas, modo de condução Sport, vidros elétricos com função "um toque" para todos, volante com comandos de som e computador de bordo, 7 airbags, alerta de uso do cinto de segurança, câmera de ré, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampas, faróis de neblina em LEDs, sensor de estacionamento traseiro, alarme, sistema multimídia com tela de 8" com espelhamento de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto e rodas de liga leve 17" com na cor prata e pneus 215/60 R17.

Toyota Corolla Cross 2.0 XRE (R$ 149.990): XR mais rodas de liga leve com 18" com acabamento na cor cinza escuro e diamantada, chave presencial com partida por botão, acabamento em couro, controle de cruzeiro, retrovisor interno fotocrômico, faróis de LEDs, lanternas de LEDs, troca de marchas pelas aletas no volante e sensor de chuva.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid XRV (R$ 172.990): XRE + piloto automático adaptativo, alerta de ponto-cego, modo Power, alerta de colisão com frenagem automática com detector de pedestres e ciclistas, farol-alto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e alerta de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixas e rodas de liga leve de 18” com acabamento na cor cinza escuro e diamantada.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid XRX (R$ 179.990): XRV + interior em couro bege, painel de instrumentos com tela de 7", ar-condicionado de 2 zonas, banco do motorista com regulagem elétrica, iluminação ambiente, teto-solar elétrico e rodas de liga leve de 18” com acabamento na cor preta e diamantada.