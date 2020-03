A Toyota lança a segunda geração da Hilux GR-S, que chega às concessionárias da marca em duas novas versões com edições limitadas a 100 unidades para o modelo V6 a gasolina e 400 unidades para o modelo a diesel. . Os preços sugeridos são de R$ 204.990 para a Hilux GR-S V6 e R$ 220.090 para a Hilux GR-S diesel.

O motor 2.8 a diesel tem potência de 177 cv a 3.400 rpm e torque de 45,9 kgfm de 1.600 a 2.400 rpm, e a versão V6 a gasolina é equipada com o motor 1GR 4.0L V6 24V DOHC, com duplo VVTi de 234 cv, capaz de gerar 38,3 kgfm de torque máximo a 3.800 rpm. Ambos os modelos utilizam uma transmissão automática de seis velocidades com trocas sequenciais.

Os modelos chegam ainda mais exclusivos e foram desenvolvidos pela divisão esportiva da marca: a Gazoo Racing. Projetada para uso preferencialmente fora de estrada, como vias de terra e cascalho, o utilitário é o modelo topo de linha da marca.

O exterior da nova Hilux GR-S apresenta imagem mais esportiva e exclusiva. Na imagem frontal, o símbolo "GR" é adicionado à grade com o emblema "Toyota", enquanto o protetor frontal aumenta a robustez do modelo Hilux. Os detalhes laterais do estilo TGR estão concentrados na área inferior das portas, deixando mais superfície livre nas laterais e na porta traseira. As maçanetas das portas e os espelhos contrastam com as cores da carroceria, já que são pintados de preto metálico.

A versão V6 adota um novo estilo de rodas de liga leve exclusivo de 17", com seis raios angulares, com o mesmo tipo de pneu, de dimensões 265/65 R17. A versão a diesel mantém o design mais robusto e a cor preta das rodas. Para completar o pacote externo, todas as versões da nova Hilux GR-S contam um novo design de santantônio, com linhas mais dinâmicas e cor cinza de maior contraste. A capota marítima de série completa o conjunto.

Interior

Os bancos são revestidos de couro preto perfurado com fundo vermelho, em sintonia com as costuras vermelhas dos braços, freio de estacionamento e console central. O estofamento no teto e as colunas são na cor preta. O botão de partida, a smart key, a placa numerada, os apoios de cabeça e os tapetes com o logo GR completam o conjunto.

A nova Hilux GR-S também traz uma câmera frontal no para-brisa para gravação com qualidade Full HD, que pode ser usada para registrar as viagens e passeios ou como item de segurança, pois permite que seja configurada para gravar continuamente.

A picape compartilha o mesmo nível de conforto, tecnologia e equipamentos de segurança da Hilux SRX. Os faróis são de LED. Um navegador integra o sistema multimídia com tela tátil de 8"; o Smart Key funciona por aproximação, com a chave no bolso. Além disso, dispõe de piloto automático e comando no volante para exibição de informações múltiplas.

A nova Hilux GR-S está equipada com: assistência de partida em rampa, controle de tração ativo (funciona quando a tração 4x4 é ativada), trava do diferencial traseiro, modos de condução Eco e Power. O pacote de segurança inclui controle de estabilidade, sete airbags, luzes de parada de emergência, controle de balanceamento de reboque, cintos de três pontos para todos os ocupantes, isofix e barras de proteção laterais.

As opções externas continuam as mesmas da marca Toyota Gazoo Racing: Preto Mica, Vermelho Metálico e Branco Pérola - esta é a única de dois tons, com teto e capô na cor preta .