A Toyota lança nova linha 2020 dos modelos Hilux e SW4, cuja principal novidade são os itens de segurança, com uma lista de equipamentos adicional, tornando os dois produtos entre os mais seguros de suas respectivas categorias. Outro destaque é a nova central multimídia no painel da picape e do SUV médio. No design, o consumidor terá a partir de agora a opção da cor branco pérola para a versão topo de linha SRX. Não houve mudanças na motorização e transmissão.

A linha 2020 da Hilux conta com 12 versões disponíveis, que serão oferecidas para o consumidor com o preço final entre R$ 119.940,00 a R$ 214.690,00. Já a SW4 possui seis versões que variam entre R$ 161.590 e R$ 279.990.

Segurança

A partir de agora, todas as versões cabine dupla da Hilux e toda a linha SW4 passam a contar com airbags laterais e de cortina, que se juntam aos dois frontais e de joelho para o motorista, totalizando sete bolsas infláveis. De acordo com a Toyota, a Hilux passa a ser a única picape média a contar com sete airbags desde as versões de entrada..

Além disso, as versões SR e Standard da Hilux recebem também controle de estabilidade (VSC), controle de tração (TRC) e assistente de partida em rampa (HAC), enquanto a versão SR a diesel também passa a contar com assistente de descida (DAC), equipamentos presentes somente nas versões topo de linha do modelo até então.

Os dois novos itens de segurança de série também foram adicionados: as versões GR-S, SRX, SRV e SR, movidas a diesel ou flexfuel, ganharam travas de rodas, enquanto as versões GR-S, SRX e SRV ainda ganharam trava do estepe, garantindo maior segurança contra furtos e roubos.

Multimídia

Outro destaque é a nova central multimídia no painel da picape e do SUV médio, que nas versões GR-S, SRX e SRV terão agora uma tela de oito polegadas com as funções de Pinch Out, Pinch Close, e Flick. Com capacidade de reconhecer dois toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos.

O sistema de GPS integrado também recebeu aprimoramentos, com rotas mais precisas, pontos de referência em 3D para facilitar a visualização, além da ferramenta de configuração do destino mais simples, facilitando a navegação. A função de navegador está disponível em todas as versões cabine dupla da Hilux e todas as SW4, com exceção da Hilux SR e SW4 SR com câmbio manual.

Além das novidades e aprimoramentos, o equipamento também possui sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital, rádio, MP3 Player, câmera de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto e conexão USB e AUX, que são compatíveis com os sistemas Android e IOS de smartphones.

Em termos de conectividade, os modelos contam com o Miracast, conexão via Wi-Fi que espelha o conteúdo exibido pelo celular, incluindo aplicativos como Waze, Google Maps, YouTube e outros. Além disso, contam também com o MirrorLink – espelhamento do celular com conexão via cabo para alguns aplicativos pré-determinados (por motivos de segurança, as imagens dos aplicativos de navegação não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento).

Motorização e transmissão

Os modelos da linha 2020 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. Veículos de motorização diesel vêm equipados com propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V Turbo de 177cv de potência a 3.400 rpm, todas de tração integral.

As transmissões para os modelos diesel são automática de seis velocidades sequencial para as versões GR-S, SRX, SRV e SR e manual de seis velocidades para as versões Standard Power Pack, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi.

As versões flexfuel trazem o motor Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, especialmente projetado para o mercado brasileiro. O grande diferencial é a tecnologia de duplo comando de válvulas variável (Dual VVT-i), que atua no gerenciamento dos sistemas de admissão e escape da câmara de combustão, otimizando a queima do combustível de maneira inteligente. As versões flex da picape média apresentam 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com gasolina. São três versões dotadas de transmissão automática de seis velocidades.

Preços da Hilux e SW4 2020

Hilux SR CD flex 4×2 MT – R$ 119.940

Hilux SR CD flex 4×2 AT – R$ 125.440

Hilux SRV CD flex 4×2 AT – R$ 135.190

Hilux SRV CD flex 4×4 AT – R$ 146.590

Hilux Chassi TD 4×4 MT –R$ 126.200

Hilux CS TD 4×4 MT – R$ 130.360

Hilux CS STD Narrow 4×4 MT – R$ 147.205

Hilux CS STD Power Pack 4×4 MT – R$ 149.705

Hilux CD SR 4×4 AT – R$ 169.940

Hilux CD SRV 4×4 AT – R$ 187.890

Hilux CD SRX 4×4 AT – R$ 205.290

Hilux CD GR-S 4×4 AT – R$ 214.690

SW4 SR flex MT (5 lugares) – R$ 161.590

SW4 SR flex AT (5 lugares) – R$ 175.340

SW4 SRV flex AT (7 lugares) – R$ 191.240

SW4 SRX diesel AT (5 lugares) – R$ 262.590

SW4 SRX diesel AT (7 lugares) – R$ 268.890

SRX Diamont AT (7 lugares)- R$ 279.990