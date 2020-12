O Toyota Corolla GR-S 2021, nova versão esportiva do sedã líder de vendas no Brasil, chegará no primeiro trimestre de 2021 com itens exclusivos GAZOO Racing. Primeiro modelo produzido no Brasil com a grife GR e desenvolvido em parceria com a Argentina, o sedã foi apresentado nesta quinta-feira (10) pela montadora japonesa e terá placa numerada para quem adquirir o modelo, cujo preço não foi divulgado.

O novo Corolla GR-S traz muitas novidades. Com relação ao design exterior, o veículo apresenta faróis de LED com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL) e faróis de neblina dianteiros de LED. Na traseira, o sedã conta com spoiler exclusivo GAZOO Racing, lanternas de LED e emblemas que identificam a versão esportiva.

Além disso, o veículo é equipado com saias laterais, rodas de liga leve 17” exclusivas e emblemas GAZOO Racing. Os retrovisores externos e o teto foram pintados na cor preta metálica, e os para-choques dianteiro e traseiro contam com design diferenciado. Todo esse conjunto garante um visual exclusivo, impactante, atraente e sofisticado ao modelo.

No interior, o Corolla GR-S conta com acabamento interno todo preto com partes revestidas de couro e ultrassuede, com costuras em vermelho, bancos com logo Toyota GAZOO Racing no encosto de cabeça, painel de instrumentos analógico com dois indicadores e tela de TFT de 4,2” digital, colorida e personalizada, tapetes e volante com o emblema da divisão esportiva da marca, com acabamento em couro na cor preta e costuras vermelhas.

O novo Corolla GR-S é equipado com central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 8”, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth, conexão para smartphones e tablets por meio do espelhamento Android Auto e Apple Carplay.

Traz ainda ar-condicionado integrado frio e quente automático e digital, banco do motorista com regulagem para seis ajustes (altura, distância e inclinação), banco traseiro com descansa-braços central e porta-copos, carregador por indução para celular (wireless charger), direção eletro assistida progressiva (EPS), espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico e externos eletro retráteis com regulagem elétrica, faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, sistema de partida por botão (sem chave) com o logo GAZOO Racing e sistema de destravamento das portas por sensores na chave.

Motor

Equipado com o motor 2.0L Dynamic Force de ciclo Atkinson flex, quatro cilindros em linha, 16V e comando de válvulas variável inteligente VVT-iE, o propulsor quando abastecido com etanol, rende 177 cv de potência a 6.600 rpm, e 169 cv a 6.600 giros quando abastecido com gasolina, com torque máximo de 21,4 kgfm a 4.400 rpm em ambos os casos.

A transmissão é automática do tipo CVT que simula 10 marchas. Para melhorar a aceleração em 1ª marcha, os engenheiros da Toyota acoplaram uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do sedã, o que resulta num conjunto mais eficiente em qualquer faixa de velocidade. Além disso, o Corolla GR-S conta com paddle shift no volante e botão seletor de modo de condução Sport.

Para garantir uma condução mais esportiva, melhor desempenho em relação à rolagem do veículo e maior estabilidade, a GAZOO Racing deu especial atenção à suspensão do modelo. Foram instalados defletores aerodinâmicos no assoalho, braço estrutural ligado ao chassi, novos amortecedores e molas, que irão proporcionar ao condutor mais rigidez ao conjunto sem sacrificar o conforto. Além disso, a suspensão dianteira segue independente, McPherson e na traseira, multilink, ambas com barras estabilizadoras.

No quesito segurança, o sedã traz o pacote Toyota Safety Sense com Sistema de Pré-Colisão Frontal, Alerta de Mudança de Faixa com Condução Assistida, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) e faróis altos automáticos.

Serão oferecidas três cores: novo Branco Lunar (perolizado) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico), Vermelho Granada (metálico) com teto em Preto Eclipse (metálico) e todo Preto Eclipse (metálico).