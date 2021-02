O Corolla Cross, o novo SUV da Toyota, será lançado dia 11 de março e comercializado a partir do dia 25 março. A montadora lançou um hotsite no qual os interessados poderão se cadastrar e conhecer alguns detalhes do novo veículo. As concessionárias da marca estão pedindo sinal de R$ 5 mil. Os preços ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de que fiquem entre R$ 140 mil e R$ 190 mil para as versões XR, XRE, XRV e XRX.

O Corolla Cross, que será produzido em Sorocaba (SP), terá uma edição especial de lançamento, chamada de XRX SE (sigla para Special Edition), com apenas 1.200 unidades produzidas e contará com acessórios adicionais, como carregador de celular por indução, soleiras personalizadas, estribos laterais e bandeja de porta-malas.

Considerado o mais importante lançamento da Toyota este ano, o Corolla Cross vai acirrar a concorrência no segmento de SUVs principalmente com o Jeep Compass, Volkswagen Taos, Caoa Cherry Tiggo 7, Ford Territory, entre outros.

O novo Toyota Corolla Cross deve ter visual idêntico ao comercializado na Ásia e deve utilizar a mesma plataforma do Corolla sedã com a fabricação nacional. Uma das imagens liberadas mostra o interior do SUV, destacando o amplo espaço interno e o porta-malas generoso.

A motorização deve ser a mesma do sedã Corolla. As versões de entrada deverão contar com o 2.0 flex aspirado entregando até 177 cv de potência com etanol. Já as mais caras devem trazer o conjunto 1.8 híbrido flex de 101 cavalos com o elétrico de 72 cv, que combinados entregam 122 cv e 14,5 mkgf (combustão) e 16,6 mkgf (elétrico). A transmissão será automática do tipo CVT com simulação de 10 marchas.