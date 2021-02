A linha do Toyota Corolla 2022 já está à venda na rede de concessionárias da marca em todo o País. A principal novidade é a retirada da cobertura traseira da central multimídia de 8 polegadas, que tinha aspecto de TV de tubo. Agora, ela passa a ter tela flutuante em todas as versões. Os preços também subiram, variando de R$ 120.790 a R$ 151.090 nas versões equipadas com motor 2.0 aspirado, mas chegam a R$ 158.990 na configuração Altis Premium Hybrid.

De acordo com informações da Toyota, nas versões XEi (R$ 120.790) e Altis Hybrid (R$ 151.090), as maçanetas internas passam a ter acabamento na cor prata. Já na versão Altis 2.0L Premium (R$ 151.090, o tamanho da tela TFT passa de 4,2 para 7 polegadas, como disponível atualmente nas versões híbridas, e inclusão de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. A versão Altis Premium Hybrid (R$ 158.990) também ganhou sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

A parte mecânica continua a mesma. As versões GLi, XEi e Altis 2.0L são equipadas com motor 2.0 aspirado de 177 cavalos e 21,4 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático do tipo CVT que simula 10 marchas

.As versões Altis Hybrid utilizam motor 1.8 flex de 101 cv de potência e 14,5 kgfm de torque combinado a dois motores elétricos de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque. O conjunto híbrido do novo Corolla tem potência combinada de 123 cv. O câmbio é do tipo continuamente variável (CVT) que simula sete marchas.

O Corolla 2022 está disponível nas cores Cinza Celestial, Prata Supernova, Vermelho Granada, Preto Eclipse, Branco Polare e nas novas opções Branco Lunar e Cinza Granito.

Segurança

O Toyota Corolla é equipado desde a versão de entrada GLi com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia, faróis com acendimento automático e com ajuste de altura, controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de tração (TRC), sistema de assistência ao arranque em subida (HAC) e sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas infantis no banco traseiro e mais.

Já as versões Altis (com motorização convencional e híbrida) recebem o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS), sistema que conta com um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista. Nesse pacote, estão incluídas as tecnologias: sistema de pré-colisão Frontal (PCS), sistema de alerta de mudança de faixa com condução assistida (LDA), faróis altos automáticos (AHB) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC).