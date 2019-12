O Toyota Corolla foi o grande vencedor da 21ª edição do Prêmio Abiauto (Associação Brasileira da Imprensa Automotiva). O sedã da montadora japonesa ganhou o Prêmio Carro Abiauto, o principal da categoria, que passou a ser chamado de Prêmio José Roberto Nasser, em homenagem ao jornalista falecido no ano passado, e venceu e também na categoria Carro Nacional acima de 1.6 litro. No mesmo dia, o Corolla conquistou a nota máxima nos testes de colisão do Latin NCap.

A Fiat também ganhou dois prêmios: com o hatch Argo na categoria Carro Nacional até 1.2 litro, e com o sedã Cronos, na categoria Carro Nacional de 1.2 a 1.6 litro. A Ford Ranger foi escolhida a melhor picape, enquanto a Mercedes-Benz venceu na categoria Carro Importado. O Chery Tiggo 5X foi escolhido o melhor SUV/Crossover Nacional e o Audi Q8, o SUV/Crossover Importado. A Honda CB 1000 R foi escolhida a Moto Abiauto.

A cerimônia foi realizada na última quarta-feira, dia 11, no Bourbon Street Music Club, e contou com a participação dos jornalistas associados, representantes da indústria automotiva e diversos convidados. O jornalista Wanderley Carlos de Faria, de O Popular/Sobre Rodas, integra o quadro eleitores da Abiauto.

Homenagens

Este ano a entidade homenageou a principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, que completou 40 anos de história. Carlos Col, organizador da Stock Car, recebeu um troféu para marcar a comemoração.

Também foi homenageado o ex-presidente da General Motors do Brasil, André Beer, ícone da indústria e de passagem marcante no segmento, que faleceu neste ano. A família de André Beer recebeu troféu das mãos do amigo e ex-colega de trabalho, Chico Lellis.

A Abiauto também homenageou o jornalista Fernando Campos, com mais de 50 anos de jornalismo e criador do Rodas & Motores, o primeiro programa de TV sobre automobilismo no Brasil, e o experiente jornalista Ênio Campoi, fundador da Mecânica de Comunicação.

Abiauto

Criada em 1998 por um grupo de jornalistas dedicados a mostrar aos leitores, ouvintes, telespectadores e internautas os melhores modelos para sua compra, a Abiauto é hoje um dos principais prêmios da indústria automotiva brasileira, que reúne mais de 40 eleitores de todo o Brasil.

O Prêmio Abiauto, ao longo dos seus 21 anos, se tornou uma tradição do segmento, reunindo os mais experientes formadores de opinião como jurados, jornalistas que representam órgãos de comunicação de todas as partes do Brasil. Neste ano o Prêmio Abiauto teve o patrocínio de Audi, CAOA Chery, Fiat, Ford, Honda Automóveis, Honda Motos, Jeep, Mercedes-Benz, Bourbon Street e Fante.