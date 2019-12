O Toyota Corolla foi o grande vencedor da quinta edição do prêmio Carsughi L’Auto Preferita. O sedã da montadora japonesa conquistou duas categorias: Automóvel de Passeio Médio e Elétrico/Híbrido do Ano. A estas, a Toyota somou a de Marca Inovadora de 2019, e a Lexus, sua divisão de Luxo, duas: Automóvel de Passeio Premium Luxo, com o Lexus ES 300h, e SUV Premium Luxo, com o Lexus UX 250h.

Os vencedores receberam os troféus em cerimônia realizada no último dia 2, no restaurante Trevolte, em São Paulo, com a presença de executivos das principais montadoras em operação no Brasil e de profissionais da imprensa e agências de comunicação.

A novidade do prêmio Carsughi L’Auto Preferita 2019 é a parceria com o Reclame Aqui, criando a categoria Melhor Reputação junto ao Consumidor, conquistada pela Renault. Do início do ano até 17/11, o portal avaliou qual marca teve mais reclamações respondidas; o índice de solução; se voltaria a fazer negócio; e nota do consumidor.

Lançado em 2015, o prêmio Carsughi L’Auto Preferita presta homenagem ao jornalista Claudio Carsughi, que este ano celebrou 72 anos de carreira. “Estamos honrados em chegar à quinta edição, com tamanho sucesso, e o reconhecimento do mercado. A premiação já faz parte do calendário anual automotivo, e ganha mais peso a cada ano”, afirma Claudia Carsughi, idealizadora da premiação. O Popular (Sobre Rodas) integra a lista dos votantes do Prêmio Carsughi L’Auto Preferita, através do jornalista Wanderley Carlos de Faria.

Vencedores por categoria

Automóvel de passeio compacto – Hyundai HB20

Automóvel de passeio médio – Toyota Corolla 2.0

Automóvel de passeio grande – VW Passat

Automóvel de passeio premium luxo – Lexus ES 300h

SUV compacto – VW T-Cross

SUV médio – Mercedes Benz GLC

SUV grande – Honda CR-V

SUV premium luxo – Lexus UX 250h

Picape média – Fiat Toro

Picape grande – Ford Ranger

Esportivo do ano – Porsche 718 Boxster

Elétrico/Híbrido do ano – Toyota Corolla 2.0

Marca Inovadora 2019 – Toyota

Melhor Projeto Socioambiental – Circuito de Sustentabilidade Jeep

Melhor Reputação junto ao Consumidor – Renault