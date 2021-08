O Tiggo 8, o mais sofisticado e luxuoso modelo da Caoa Chery, ultrapassou a marca de 7 mil carros produzidos em menos de um ano após seu lançamento. Fabricado na unidade de Anápolis (GO), o utilitário esportivo tem capacidade para sete passageiros e traz alto nível de refinamento e excelência dos SUVs grandes. A unidade número 7 mil, na cor branca, foi produzida e comercializada no mês de julho.

Desde o lançamento, em agosto de 2020, o Tiggo 8 já conquistou diversos prêmios, bateu recordes de vendas nos primeiros dias no mercado e, atualmente, é o segundo carro mais vendido da montadora, ficando atrás somente do Tiggo 5x. “Esse sucesso é um marco na história da Caoa Chery. O Tiggo 8 representa o maior salto tecnológico e de design dentro do portfólio da empresa. Estamos muito satisfeitos com os resultados. O sucesso nas vendas demonstra a confiança do consumidor em nossa marca e a prova de que todo o nosso trabalho tem gerado bons frutos”, frisa Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery.

Sobre o Tiggo 8

O SUV mais luxuoso da Caoa Chery é equipado com motor 1.6 Turbo GDi que entrega 187 cavalos de potência e 28 kgfm de torque, acoplado ao câmbio wet dual clutch de sete velocidades. O modelo traz porta-malas configurável em até 1.900 litros e itens de tecnologia e conforto referência em seu segmento como alavanca tipo joystick, teto solar panorâmico elétrico, painel de instrumentos digital em LCD-TFT de 12,3 polegadas, multimídia com tela de 10,25 polegadas de alta resolução

Traz ainda banco do motorista com ajuste elétrico, carregador de celular por indução (wireless), ar-condicionado dual zone com saída para a segunda fileira de bancos, acabamento interno premium com luz de ambientação, faróis em full LED, lanternas traseiras em LED, acionamento remoto do ar-condicionado, compartimento central com refrigeração e câmera 360 graus.