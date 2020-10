A Caoa Chery apresentou nesta quinta-feira (8) as novidades da linha 2021 do Tiggo 2. O SUV ganhou a nova versão EX automática, destinada para atender ao público que conta com isenção de impostos como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O modelo, cujo valor é R$ 68.690, está disponível nas duas novas opções de cores metálicas da linha 2021: prata e vermelho, que valem para todas as versões do Tiggo 2, além preto, branco e cinza metálico.

As opções Look (Manual e Automático) e ACT trazem uma nova central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple Car Play. Outra novidade é o apoio de braços com porta objetos que foi incorporado no Tiggo ACT e no Look Automático.

A versão Look 2021, com câmbio manual por R$ 68.390,00, conta também com volante multifuncional com acabamento premium, o mesmo que está presente nos veículos com câmbio automático, além de rodas com pintura cinza. Já a Look com câmbio automático, que é vendido por R$ 72.390,00, ganha as novas rodas com pintura cinza e o apoio de braço com porta objetos.

A versão ACT automático 2021, que custa R$ 79.990,00, é a que recebeu mais itens de série. Destaques para as rodas com novo design e acabamento polido, que reforça a beleza do modelo, e os adesivos fixados nas portas traseiras que dão uma nova identidade visual. Essa versão possui ainda a cor branco pérola como opção.

Tiggo 2

Lançado em março de 2018, o Tiggo 2 marcou a estreia da Caoa Chery no mercado brasileiro. Desde o seu lançamento, já foram vendidas 14.766 unidades. Ele é o segundo carro mais vendido da marca.

Produzido na fábrica da Caoa Chery de Jacareí, interior de São Paulo, o Tiggo 2 é equipado com o motor 1.5 Flex e traz como diferenciais a altura do solo, que é uma das mais elevadas entre os SUV´s (186 mm), espaço interno amplo, conteúdo tecnológico, design, qualidade e um pacote funcional que vai ao encontro das expectativas dos consumidores brasileiros.