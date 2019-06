A Mercedes-Benz do Brasil realiza até nesta sexta-feira (14), em Goiânia, a 9ª etapa do Circuito Ceasa 2019. A novidade desta vez são os caminhões médios Accelo 1316 e o Atego 3030 com câmbio automatizado, que, segundo a Mercedes, auxilia na redução dos custos de manutenção do caminhão. Só o gasto com combustível pode cair até 3% nas operações urbanas, garante.

A montadora trouxe os dois modelos para a Ceasa de Goiânia, onderealiza demonstrações e testes com frotistas e produtores rurais. O objetivo é mostrar o pacote de solução que oferece para atender às operações do transporte de hortifrutigranjeiros, da lavoura às centrais de distribuição.

Testamos o Accelo 1316 com câmbio automatizado na configuração 6x2, num percurso que envolveu trechos urbanos de Goiânia e de rodovias no interior do Estado. O caminhão estava com uma carga de 4 mil quilos na carroceria – ele carrega até 8,5 mil quilos.

A primeira impressão é de estar dirigindo um automóvel de luxo, tamanho o conforto na cabine para motorista e as facilidades para operar o veículo.

Além do câmbio automático, em que a preocupação do condutor é só com o volante e acelerador, há a opção de, com um leve toque para trás no câmbio, recuar para uma marcha mais forte em uma ultrapassagem ou acionar para a frente e colocar uma mais fraca.

Nas descidas, quase não há necessidade de pisar no pedal do freio, porque é só apertar uma tecla e o caminhão faz tudo sozinho pelo freio motor. Também, se o condutor preferir, é só acionar a tecla M, de câmbio manual, e ele mesmo faz as trocas de marchas com leves toques no seletor, além de outras comodidades tecnológicas.

O caminhão oferece facilidade de movimentação nas ruas da cidade, apesar da carroceria de quase 8 metros de comprimento, sustentada por um sistema que poderia ser chamado de trucadinho. Na rodovia, a direção é firme e muito confortável.

Pioneirismo

“Com o início das vendas em abril deste ano, o Accelo é a primeira linha de caminhões leves e médios a entregar o câmbio automatizado no mercado brasileiro”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Além disso, somos a única marca a oferecer câmbio automatizado para toda a linha de caminhões, reforçando a liderança em tecnologia e o pioneirismo no País”.

Segundo os executivos da Mercedes, essa tecnologia traz a combinação do câmbio mecânico com acionamento automatizado das trocas de marchas, sem pedal de embreagem. O Accelo ganha mais destaque em segurança com tecnologias como freio ABS, EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem nos eixos) e ASR (controle de tração das rodas).

O prolongamento de 180 mm da cabina estendida, oferecendo mais conforto aos ocupantes, também permitiu a instalação de três porta-objetos atrás dos bancos, obtendo um ganho de volume de 32 litros. O tanque adicional de combustível de 150 litros eleva para 300 litros a capacidade total do caminhão.

Os modelos leves Accelo 815 (8.300 kg de PBT – peso bruto total) e Accelo 1016 (9.600 kg de PBT) e o médio Accelo 1316 (13.000 kg de PBT) são equipados com o motor Mercedes-Benz OM 924 LA de 4,8 litros, o mesmo utilizado nos semipesados Atego de 17 ton, que se destaca pela força, economia, robustez e durabilidade. O Accelo 1016 e o 1316 têm o maior torque da categoria, até 610 Nm, 10% a mais que seus principais concorrentes, de acordo com dados da montadora.

Com o caminhão Atego, também presente no evento da Mercedes na Ceasa de Goiânia na configuração 8x2 e transmissão automatizada, a empresa quer reforçar a imagem de um veículo “pau para toda obra”. Antes de Goiânia, o Circuito 2019 passou por Anápolis. (Maurílio Lemes Faleiro para o Sobre Rodas)