Taos é o nome do novo SUV da família Volkswagen e o primeiro da marca alemã que será fabricado na Argentina para toda a região, com chegada ao Brasil prevista para o primeiro trimestre de 2021. O Taos vai concorrer com o Jeep Compass e ficará acima do T-Cross e abaixo do Tiguan, que é importado. Com esta apresentação, a empresa segue uma série de novos modelos na América Latina sob a estratégia da "ofensiva SUV".

O Taos, que faz parte do Projeto Tarek, será apresentado no dia 13 de outubro em uma World Première para os mercados da América do Sul e América do Norte via streaming. “O Volkswagen Taos será caracterizado por altos níveis de segurança, tecnologia e conforto, bem como um design moderno e motores e transmissões de última geração”, afirma a montadora.

O SUV Taos está em fase final de pré-produção na nova linha de montagem que a Volkswagen Argentina possui em seu Centro Industrial de General Pacheco, em Buenos Aires. O projeto Tarek, fruto de um investimento de US$ 650 milhões, que tem como objetivo implementar a plataforma global MQB, a mesma do T-Cross, e uma cabine de pintura totalmente nova.

Na China, o Taos é vendido como Tharu, mas o modelo argentino não deve seguir as linhas do SUV chinês. O Taos argentino deverá ter elementos visuais próprios, como grade dianteira, faróis e o novo logotipo da marca, que estreou no Nivus.