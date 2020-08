A Volkswagen apresentou nesta quinta-feira (6) a linha 2021 do T-Cross, que chega no final do mês às concessionárias equipada com a nova central multimídia VW Play, que será item de série do modelo em todas as versões. Lançado inicialmente no Nivus, o VW Play, que foi totalmente desenvolvido no Brasil, oferece a partir de agora na mesma plataforma o Park Assist e seletor de modos de condução (Eco, Sport, Normal e Individual). Os preços partem de R$ 91.660 e vão até R$ 120.600.

O T-Cross foi líder de vendas em julho, impulsionadas pelo público PCD, e responsável pelos bons resultados da marca este ano, conforme o presidente da Volkswagen do Brasil e América Latina, Pablo Di Si. Sobre a versão Sense (PCD), a montadora vai concluir a entrega das unidades já vendidas e, depois, iniciar a produção da linha para o público PCD juntamente com as demais versões.

O VW Play, que traz tela sensível de 10,1 polegadas, oferece informações do veículo, conectividade (sem fios para o IOS), streaming de conteúdo e de serviços, além de uma loja de aplicativos, que permitirá serviços como iFood (delivery), Deezer (música), Estapar (estacionamento), Porto Seguro (seguro), Waze (navegador), Ubook (audiobook), entre outros, a partir da exclusiva loja virtual VW Play Apps. O VW Play traz tela sensível ao toque de 10,1 polegadas. O sistema é composto 100% por botões virtuais, sensíveis ao toque.

Para isso, conta com um HD interno com capacidade de 10 GB, que permite armazenar centenas de mapas do Waze e milhares de músicas, por exemplo. A central conta também com o Manual Cognitivo e o APP ‘Meu VW’, que possibilita desde de esclarecer dúvidas referente ao veículo, caso uma luz-espia acenda no painel, por exemplo, até o agendamento de uma revisão periódica na concessionária Volkswagen de preferência do proprietário.

Não houve mudança na motorização. Assim, o T-Cross 2021 será comercializado com os motores TSI 200 1.0 flex de 128 cavalos e TSI 200 1.4 flex de 150 cavalos, ambos turbinados. A versão de entrada é equipada com câmbio manual de 6 marchas e as demais com transmissão automática de 6 marchas.

Novidades

A Volkswagen reduziu de 30 para 12 o número de combinações do T-Cross, cuja linha 2021 também traz outras novidades. O monitoramento dos pneus e regulagem de altura do facho dos faróis passam a ser itens de série para todo T-Cross. A versão 200 TSI manual passa a contar também de série com entrada USB no console central, indicador de controle da pressão dos pneus (RKA), regulagem de altura dos faróis e o Sistema de Frenagem Automática Pós-Colisão (Post Collision Brake), que reconhece o primeiro impacto (frontal), aciona automaticamente o sistema de freios e evita colisões sequenciais.

Já a versão 200 TSI com transmissão automática ganha a mais em relação à manual o controlador da velocidade de cruzeiro, saída do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, duas saídas USB para recarga de smartphones também para os passageiros que viajam atrás, volante multifuncional revestido em couro com ‘Paddle Shift’, descansa braço central com porta-objetos e 2 alto-falantes dianteiros adicionais

A partir da Comfortline, o SUV passa a contar de fábrica com ar-condicionado com controle digital de temperatura Climatronic, câmera de ré, porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço (s.a.v.e.), sensor dianteiro de estacionamento (além do traseiro), espelhos retrovisores externos com rebatimento automático, Iluminação ambiente em LED e sistema Kessy, que permite acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida

do motor. Entre as novidades da configuração para linha 2021 estão as rodas de liga leve de 17 polegadas Manila diamantadas com parte interna na cor preta e sistema de Detector de Fadiga do motorista

Para a versão topo de linha, a Highline, além de todos os itens da Comfortline, a versão topo de linha agrega itens como moldura cromada nos faróis de neblina, frisos cromados na região inferior dos vidros laterais, "rack" de teto em acabamento "Silver anodized", bancos revestidos parcialmente em couro, espelho retrovisor interno eletrocrômico, pedaleira esportiva com acabamento em alumínio, sensores de chuva e crepuscular, e sistema start-stop.



Versões e preços

• Volkswagen T-Cross 200 TSI Manual - R$ 91.660

• Volkswagen T-Cross 200 TSI Automático - R$ 99.090

• Volkswagen T-Cross Comfortline 200 TSI - R$ 112.120

• Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI - R$ 120.600