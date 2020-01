A Suzuki lançou uma nova versão do Jimny, a Forest, que é inspirada nas florestas e expedições fora de estrada. Produzido na fábrica de Catalão, no sudeste de Goiás, o jipinho é oferecido por R$ 94.990, com garantia de três anos e revisão com preço fixo.

O Jimny Forest se destaca pela sua cor única e exclusiva, o verde floresta, que contrasta com elementos em grafite, como para-choque, grade frontal, máscaras de faróis, snorkel e flares. As rodas de 15 polegadas são na cor grafite dark. Traz também adesivos com o nome da série nas laterais.

O jipinho conta com um novo estribo lateral, no estilo slider tubular, que protege ainda mais a carroceria. O bagageiro tipo cesta no teto foi desenvolvido exclusivamente para a versão, que aumenta a capacidade de transporte de objetos e reforça o visual off-road. Também foi instalada uma chapa para proteger a caixa de transferência na parte inferior e quatro protetores dos braços da suspensão, que reforçam suas habilidades no off-road.

No interior, as molduras das saídas de ar-condicionado e o acabamento central do painel seguem a carroceria e são na cor verde. Os bancos têm costura cinza e estampas com alusão às “marcas de pneu”, enquanto a inscrição “Forest” aparece bordada no encosto. Traz também central multimídia de 7 polegadas. No painel digital, estão os seguintes parâmetros: relógio, odômetro parcial A e B, odômetro total, temperatura do fluído de arrefecimento e volume de combustível no tanque.

Motorização

O Jimny Forest é equipado com o motor 1.3 l a gasolina, com 16 válvulas e 85 cavalos de potência a 6.000 rpm com 11,2 kgfm de torque. A transmissão é manual de cinco velocidades e a direção é hidráulica. A suspensão - molas helicoidais na dianteira e Trilink na traseira - foi elevada, permitindo uma altura de solo maior, chegando a 268 mm de altura. A mudança gerou uma melhora nos ângulos de entrada, saída e rampa.

O jipinho é equipado com tração nas quatro rodas e câmbio com até 15 combinações de marcha (2WD para uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro rodas e 4WD-L que dobra o torque e permite enfrentar diversos obstáculos off-road com tração 4×4 com reduzida. Por meio do sincronizador da caixa de transferência é possível realizar mudanças entre os modos 2WD e 4WD em velocidades de até 100 km/h.

Segurança

O Suzuki Jimny Forest é equipado com airbags frontais, freios com ABS, barras de proteção lateral nas portas, coluna de direção retrátil para o motorista, cintos de três pontos, encostos de cabeça ajustáveis e bancos traseiros contam com Isofix, além de dois ajustes de inclinação do encosto.

Os freios a disco na dianteira possuem as pinças em posição mais elevada. Assim, facilitam a transposição em trechos alagados, ao trazer eficiência de frenagem com o escoamento de água, e evitam retenção de terra ou lama. Na traseira, o freio a tambor com válvula sensível a carga (LSVB) traz controle de frenagem e direção mais eficiente.