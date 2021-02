A Chevrolet está ampliando seu portfólio global de veículos elétricos. A próxima novidade será o Bolt EUV, um utilitário esportivo compacto urbano. O modelo será revelado no próximo domingo (14), nos Estados Unidos.

No Brasil, a empresa iniciou sua oferta de veículos elétricos com o Bolt EV, e o crossover da Chevrolet logo se transformou no carro 100% elétrico mais vendido de sua categoria e um dos mais emplacados do segmento pelo país.

"A GM tem o compromisso de liderar a eletrificação no Brasil e região. Desde que apresentamos o Bolt EV no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2018, temos observado um crescente interesse do consumidor pelos carros elétricos. O sucesso do Bolt EV nos encoraja a continuar investindo em novidades no segmento. Temos planos de crescer nossa oferta nos próximos anos", diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.