A Peugeot S.A (Groupe PSA) e Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciaram nesta quarta-feira (15) que o nome corporativo do novo grupo será Stellantis, que tem sua raiz no verbo latino "stello", que significa "iluminar com estrelas". O anúncio é mais passo rumo a conclusão de sua fusão 50:50, conforme definido no Acordo de Combinação anunciado em 18 de dezembro de 2019.

A conclusão do projeto de fusão é esperada para ocorrer no primeiro trimestre de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação pelos acionistas de ambas as empresas em suas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias e a satisfação de análises antitruste e outros requisitos regulatórios.

A fusão entre FCA e PSA foi anunciada em dezembro de 2019. Juntas, as empresas formarão a quarta maior montadora do mundo, com negócio estimado em US$ 48 bilhões. A Stellantis será dona de marcas como Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën e Opel.

O comunicado ressalta que os dois grupos, ao se unirem, estão criando um dos novos líderes na próxima era da mobilidade, ao mesmo tempo em que preservam todo o valor excepcional e os valores de suas partes constituintes. “Stellantis combinará a escala de um negócio global com uma excepcional amplitude e profundidade de talento, conhecimento e recursos capazes de fornecer as soluções de mobilidade sustentável para as próximas décadas”, frisa.

O nome Stellantis será usado exclusivamente para se referir ao Grupo, como uma marca corporativa. O próximo passo no processo será a revelação de um logotipo, que juntamente com o nome se tornará a identidade da marca corporativa. Os nomes e os logotipos das marcas constituintes do Grupo Stellantis permanecerão inalterados.